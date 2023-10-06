新台幣本周先重貶後強升 周線終止連三黑

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國慶連假前股匯雙漲！新台幣本周上演戲劇性反彈，本周初一度重貶，盤中直接貶至32.435元波段新低，但隨中央銀行總裁楊金龍赴立院備詢後，央行在32.4元左右嚴密防守，新台幣兌美元匯價因而翻揚，本周收在32.207元、升值5.4分，匯價已連三個交易日升值，連假前市場轉趨觀望，總成交量縮小為13.275億美元。新台幣本周升值6.1分或0.19％，周線終止連三黑。

匯銀主管表示，台股6日小漲作收，外資賣超35.12億元，早盤也繼續小幅匯出，而進出口商偏向觀望，但隨美債殖利率下滑，美元指數連二日回落下，新台幣上午震盪偏升，而午後外資轉為匯入，帶動新台幣升幅擴大，本周匯價升值6.1分，周線睽違三周再次翻紅。

根據央行統計，美元指數續跌0.34％，6日主要亞幣全面升值，星幣升值0.36％最強，其次為新台幣升0.17％、日圓升0.11％、韓元小升0.04％，人民幣持續休市。

匯銀主管坦言，「這幾天都是老大說的算，市場急劇往哪個方向跑，其實有不抗力因素！」，且6日是國慶前最後交易日，就經驗來看匯率升值機率高， 本周新台幣收紅符合預期，在國慶日前交出漂亮成績單。

但匯銀主管認為，「下周匯市恐不會如本周平靜！」，周一、二國際匯市都有開盤，而我國下周只有3個工作天，可預料波動可能會加大，就看全球匯市有無較大走勢，國慶後不見得會變盤，但可預期上下震盪加大，預料在32.1～32.33元之間測試，「央行已經畫好線了」，在32.4元左右加強防守很明顯，加上短線沒有能量出來，預期新台幣也不會持續破底。

另有外匯交易員分析，後續就看美元及人民幣走勢，尤其人民幣將結束長假，開工後對於人民幣管制將維持積極還是放鬆，人民幣能否持穩牽動整體亞幣方向；而美元續強主因美債殖利率走升，美國經濟仍優於其他國家，資金持續往美國靠攏，在其他國家經濟尚未顯著復甦前，美元獨強仍是趨勢。