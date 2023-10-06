花旗：陸經濟已觸底 上調全年GDP預測至5％

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

看好經濟築底回穩，花旗經濟學家余向榮5日發布的最新報告，將大陸今年全年經濟增長預測從4.7％上調至5％，與官方目標一致。花旗認為，大陸8月經濟指標趨於穩定，加上官方多項救市措施力度超出預期，認為大陸經濟已來到周期性底部，惟仍須關注內需回升動能。

香港信報報導，花旗報告指出，大陸官方自8月底以來推出一系列措施，尤其是一線城市鬆綁房市限購政策與「認房不認貸」政策力度超過預期。

隨著政策逐漸收效，工業生產保持穩定，9月官方製造業採購經理人指數（PMI）達50.2，為相隔6個月後重回擴張區間。加上社會消費品銷售總額和工業增加值可能改善、出口降幅有望縮小等，認為整體經濟趨於穩定，因此上調今年GDP增長預測。

花旗8月時曾將大陸今年經濟增長預測下調至4.7％。主要此前對大陸的政策支持感到失望，尤其大陸房地產危機蔓延的擔憂加劇。

除了花旗，近日摩根大通、澳盛銀行也先後上調大陸經濟預測。澳盛將今明兩年的大陸GDP年增率分別上調0.2個百分點，來到5.1％和4.2％。

另外，恒生銀行日前最新公布的研報中，維持對大陸今年經濟增長5.3％的預測不變。報告指出，由於大陸投資增長疲弱，同時外圍環境充滿挑戰，令對外貿易持續下滑。儘管社會消費品零售總額保持增長，但要提振市場信心、拉抬消費仍須時間，故繼續維持今年大陸經濟增長預測為5.3％。

此外，世界銀行（World Bank）2日的報告中，將大陸今年經濟成長率的預測維持在5.1％，和4月份的預測一致。不過世銀特別指出，大陸的房地產部門持續脆弱，因此將大陸2024年的GDP年增率從4.8％降至4.4％。

會計師事務所畢馬威中國（KPMG，台灣稱安侯建業）9月底報告對大陸經濟最為樂觀。報告指出，在大陸下調政策利率、穩增長政策持續的背景下，預期政策效果將在下半年逐步顯見，預估今年大陸經濟增長可望達到5.5％。