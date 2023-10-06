每5條地瓜就有1條來自「這裡」！ 首推雙色地瓜脆片打入日本市場

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雲林縣水林鄉瓊埔合作農場開發多種甘藷加工產品，最近「雙色地瓜脆片」打入日本市場，至今年底將出口10櫃，可創造2500萬元營業額，首批2萬4000包6日由農糧署長胡忠一、瓊埔合作農場理事長主席蘇嘉益等人象徵性封櫃後啟航，

台灣地瓜品種主要有3種，黃金地瓜（台農57號）、紅心地瓜（台農66號）、紫色的芋頭地瓜（台農73號），瓊埔合作農場與農民契作300至350公頃，從西螺、二崙、崙背、東勢、四湖、水林到嘉義、臺南都有。 瓊埔合作農場於2017年成立全台第一個甘藷集團產區，除導入健康種苗、取得甘藷作物產銷履歷驗證及作物全球良好農業規範集團驗證，建構標準化契作機制，近年持續研發多元甘藷加工產品，如地瓜脆片、沖泡飲品、冰烤地瓜、地瓜香鬆、冷凍薯條、地瓜球等，加工廠更通過ISO22000、HACCP驗證，強化外銷競爭力。

農糧署中區分署輔導瓊埔合作農場開發「雙色地瓜脆片」與日本同志社株式會社合作辦理外銷，將在東京等地銷售。

農糧署長胡忠一指出，台灣因是蟻蟓疫區，所以生鮮甘藷無法外銷日本，但加工品可以，雲林甘藷全台有名，如今打進日本市場，是一個非常不簡單的開拓。

他說，全台甘藷種植面積9000多公頃，有21％通過產銷履歷驗證，優質、安全、安心、新鮮、非基改都是競爭優勢。

蘇嘉益指出，水林是全台甘藷主要產區，平均每5條就有1條來自水林，為有效解決農產品產銷問題，農糧署輔導設置冷鏈加工廠，從田間採收到冷藏、清洗、加工、出貨等作業一條龍，確保產品新鮮才能符合國際的需求。