輕艇國手不再克難！ 日月潭水上運動訓練中心明年4月啟用

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日月潭是培育西式划船、輕艇國手的搖籃，多年來集訓選手住簡陋鐵皮屋，逢雨就漏水、淹水，環境克難，南投縣府經多方努力，2021年在月牙灣附近動土興建水上運動訓練中心，主建物10月完工，接續裝修、充實設備，預計明年4月啟用，盼提升選手競技實力，為國爭光。

日月潭月牙灣是國內輕艇、划船等水上運動的訓練基地，也是重要的水上運動比賽場域，為了改善參加集訓選手的住宿、訓練場地，南投縣府歷經多年爭取與土地協調，2021年初完成招標，同年6月動土興建，將斥資8125萬元打造地下1層、地上3層的「日月潭水上運動訓練中心」，將有選手及教練休息室、重量訓練室、教室、餐廳、艇庫等。

南投縣長許淑華6日至水上運動訓練中心視察，南投縣縣體育會總幹事洪銘惠、水里商工校長徐文法、水里商工划船隊總教練彭坤郎等人都到場關心，在工程人員帶領下，前往各樓層了解空間配置情形，簡報指稱主體建物已完成9成，預計本月完工，接續還有消防設施、綠建築及公共藝術等裝修，預計明年4月啟用。

許淑華感概說，所謂好事多謀，縣府多年來努力排除萬難，水上運動訓練中心獲體育署補助6500萬元、縣府自籌1625萬元，申請林業署土地變更使用分區並撥用現址作為興建用地，更舒適完善的訓練中心終於快完工，除提供縣內划船、輕艇選手訓練外，也提供暨南國際大學、台灣體育運動大學、國家代表隊作為培訓基地，提升選手水上運動的競技實力，為國爭光。

南投縣府教育處指出，有關水上運動訓練中心落成啟用後，設施設備不足部分，縣府將持續向體育署申請經費補助購置各項設備，充實完善訓練與教學環境，培訓更多優秀的水上運動選手，為國家及南投縣爭取榮耀。