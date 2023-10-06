「員林新案」備受矚目 站前都更廣吸購屋族搶進

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

好的建築，需要經得起考驗。擁有甲級營造經驗的 「泰和茂營建團隊」，秉承職人匠心，在大樓豪宅市場營造多年好口碑。以專注態度，回歸人本，強調「好建築，與生活合一」的規劃理念，穩步前行大彰化。並以超過20項鉅作經驗，深耕彰化、員林、社頭、花壇、埔心、和美、溪州等區域，400戶以上住宅實績，融合國際建築趨勢，打造五感願景。以日式生活模式，勾勒城與生活的初夢，築起一棟棟美學空間，屢創世代優居範本。

員林車站都更活化 億級建設生活感

「泰和茂營建團隊」從興建規劃、裝修設計、營建工程、售後保固，提供一套完善的全室規劃方案。透過一條龍的整合服務，從居住者的角度出發，有感解決生活痛點，攜手提供真正優質的住宅選擇，讓家成為理想生活的中心。

除了優質的品牌形象，居住價值也成為購屋決策的一項重要指標。從建築質量到地段選擇再到可持續性的環境考量，一一謹慎把關。員林車站複製台中東區經驗，隨著鐵路高架化、周邊1.5萬坪都更招商，進而串聯前後站豐沛動能。新生段迎來黃金飛躍期，追趕北彰化4字頭，南員林已有感站上3字頭！

員林站前400米 最美日系純住席

「泰和茂新案」落址員林生活首席，憑藉距離車站400米的絕對優勢，從容直抵莒光、光明雙商圈、9年國際學區、雙醫療體系，讓此區機能成為一大亮點！近鄰國1、台76線交通核心，加速串聯農、工業等核心發展，食衣住行全方位護航。在都市中築造日系美學宅，期望打造區域指標公設饗宴，社區中加入茶屋、閱覽室、招待會所等場域，為家增添獨特景緻，也豐富了文化底蘊、社交生活。泰和茂新案即將登場，現已獲得許多首購族、家庭的熱烈關注，屆時將成為備受矚目的市場熱度新案。線上了解：bit.ly/3BhEHC8