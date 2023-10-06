《國際金融》血洗美債是阿共的陰謀？專家這樣說

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】彭博報導，近來美國公債市場慘遭血洗，令人開始關注起中國到底是如何使用其持有的龐大美國公債庫。

美國公債殖利率究竟要飆升到什麼程度已經成為市場的熱門話題。Apollo Global Management經濟學家Torsten Slok表示，中國經濟成長放緩意味著該國用於購買美國公債的資金減少。Capital Economics分析師Mark Williams則表示，幾乎沒有證據顯示美國這個全球最大債券市場最近的崩跌與中國實體有關。

中國是持有最多美國公債的國家之一，在利率升高的環境下，中國持續捧場對於美國債息能否維持穩定至關重要。惟美中兩國長時間的對歭引發一些臆測，即中國的外匯存底可能正在從美國資產撤離，而此舉可能加劇美國公債的拋售。

由於聯準會可能再度升息，並維持高利率更長時間，美國10年期公債殖利率在本周飆升至16年來新高，而30年期債息則漲破5%。

美國前貿易和財政部官員Brad Setser表示，他不認同「地緣政治緊張局勢削弱北京購買美債需求」的看法，相反地，他認為中國才剛把美元儲備從美國財政部發行的公債轉向「政府機構債券」（Agency Bonds），也就是由政府支持的企業或由聯邦政府部門發行的債券。

他表示，中國確實擔心美元的「武器化」以及萬一美國發動金融制裁的影響範圍，但現有最佳的證據顯示，至少從2015年以來，美元在中國外匯存底中的佔比大致穩定。

根據美國財政部的數據，中國持有美國公債部位在2013年11月達到高峰，自此已經出售價值1,831億美元的美國公債，但同時也買進了價值5,435億美元的美國機構債券。

儘管如此，Apollo Global Management經濟學家Slok指出，近幾個月來中國出售美國公債的速度加快。基於周期性與結構性因素，中國的經濟增長正在放緩，對美國的出口也在下滑，因此，該國可以重新投入美國公債的美元減少了。

Capital Economics分析師Williams表示，中國持有美國公債價值下跌，並不代表中國正在從美元撤資。儘管存在兩國脫鉤的地緣政治壓力，但如果更全面審視這些數據會發現事實並非如此，聯準會的分析顯示，整體而言，中國一直是美元資產的淨買家。