第一金前三季賺190.26億元 EPS 1.4元

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第一金控公告，9月稅後純益為12.51億元，月減率34.2％，較8月下滑，主因是銀行子公司9月股利收入驟減所致。第一金累計前三季稅後純益達190.26億元，年增率15.8％，每股稅後純益(EPS)為1.4元。

第一金指出，9月獲利上，銀行的股利收入下降影響9月盈餘，證券因投資收益帶動獲利，人壽因投資收益下滑影響9月損益。

第一銀行9月盈餘下滑至12.78億元，月減率29.3％，主因金融交易利得因股利收入減少而遜於8月，影響營收表現所致，而淨利息收入因銀行存款水位升高致利息費用增加而較8月遜色，手續費收入則因財富管理手收降低而下滑。儘管營收表現略8月遜色，惟淨提存則受惠於9月較少呆帳提存費用而降至4.5億元，覆蓋率提升至797.04％，逾放比則維持在0.17％，累計前三季的稅後純益達180.16億元，年增率12.4％。

第一金證券9月獲利受惠於投資收益上揚，而增加至3,061萬元，月增率98.5％，幾乎達8月的兩倍數字，累計前三季的稅後純益達8.3億元，年增率103.9％。

第一金人壽因投資收益持續下滑致9月獲利降至1,490萬元，月減率85.3％，累計前三季的稅後純益為5.33億元，年增率263.1％。