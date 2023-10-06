代工廠緯創9月營收月增6.85％ 英業達寫今年次高

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代工廠緯創9月筆記型電腦出貨優於預期，加上GPU伺服器動能升溫，今天公布9月營收約新台幣778.82億元，月增6.85%。英業達部分筆電訂單提前到第3季拉貨，9月合併營收約475.29億元，月增2.26%，寫下今年單月次高。

緯創9月合併營收約778.82億元，月增6.85%，年減16.74%；累計今年前3季營收6370.46億元，較去年同期減少11.62%。

緯創9月筆電出貨200萬台，月增30萬台；第3季筆電出貨520萬台，季增13%。桌上型電腦9月出貨80萬台，與8月持平；顯示器9月出貨100萬台，月增20萬台。

緯創向中央社記者表示，9月筆電出貨優於預期，但也因為基期墊高，10月出貨可能低於9月。原本預估第4季筆電出貨將季增個位數百分比，已修正為與第3季持平，需觀察10月出貨動能。

緯創估桌上型電腦與顯示器第4季出貨將與第3季持平，繪圖處理器（GPU）伺服器維持逐月成長態勢。

英業達9月合併營收約475.29億元，月增2.26%，年減6.75%，為今年單月次高；前3季累計營收約3866.75億元，較去年同期減少4.99%。

英業達9月筆電出貨180萬台，月增20萬台；第3季筆電出貨490萬台，與第2季持平。

英業達指出，因筆電部分訂單從第4季提前到第3季拉貨，預期第4季出貨將低於第3季，全年出貨維持年減個位數百分比的看法。