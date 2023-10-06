陸黃金周8天假期 交通運輸部預估：跨域流動逾21億人次

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大陸央視新聞6日報導，中國大陸交通運輸部統計今天大陸鐵路、公路、水路、民航預計發送旅客總量5988.6萬人次，環比增長3.2％，比2022年同比增長58.4％。明天假期最後一天，全國迎來返程最高峰，預計黃金周假期8天，跨地域人員流動超過21億人次。

大陸國鐵集團最新數據顯示，9月27日至10月5日，大陸全國鐵路發送旅客1.49億人次，日均發送旅客1659.5萬人次，日均開行旅客列車11813列。今天，鐵路迎來返程客流最高峰，預計發送旅客1880萬人次，加開列車1852列。

鐵路出行熱門區間主要為北京往返上海、南寧至廣州、成都往返西安、瀋陽至北京、武漢至上海、太原至北京，部分熱門區間和時段的車票較為緊張。各地鐵路部門統籌運用高鐵和普速線路，兼顧長途和短途旅客出行需求，增加運力投放。

公路方面，從早上開始各地高速公路返程高峰陸續開始。多地交通部門在高速公路服務區，採取加開小型客車停車位、增加臨時公共衛生間等多種方式，保證旅客返程舒心。

今天，大陸全國水路預計發送旅客85萬人次。中秋十一假期期間，預計大陸全國水路累計發送旅客1014.26萬人次，日均發送126.78萬人次，比2022年同比增長105.26％。

大陸交通運輸部最新數據顯示，9月29日至10月6日預計大陸全國跨區域人員流動量（包括營業性旅客運輸人數和高速公路、普通國省道非營業性小客車出行人數）累計21.97億人次，日均約2.75億人次，比2022年日均增長67.6％。