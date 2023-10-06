獨》高市首座希朵隊長活動廣福社區 致力營造零暴力

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高雄旗山廣福社區有8成新住民二代學童，5年前旗山區發生新住民早餐店槍擊命案，廣福社區致力營造「零暴力社區」，至今成為高雄市第一個希朵隊長，宣傳性別平等觀念等，今年目標將在旗山區實現60個安心據點，希望每個社區至少有2個以上安心據點，讓安全防暴力真正落實社區中。

高雄市旗山區廣福社區是當地少有的閩客共存社區，社區內的學齡兒童有8成是新住民第二代，擁有多元文化融合特色，面積雖佔旗山第二大，但人口僅600多人是第二小的社區，新住民姊妹的加入為該社區帶來新力量，不過也因為種種歧視和不平等，新住民的家暴等問題，也常被以「家務事」而忽略。

廣福社區因此發起家庭暴力社區初級預防計畫，將新住民家庭列為重點工作，理事長陳楊華枝表示，計畫推動初期運用各種邀約鼓勵新住民參與，卻面臨曲高和寡的窘境，計畫執行人感覺無力一度想放棄。

就在當下，2018年3月高雄旗山早餐店發生槍聲，震驚純樸的旗山區，新住民姊妹因家暴問題被槍擊死亡，造成二個家庭破碎，廣福社區更確認防暴計畫非做不可，也發現鼓勵新住民姊妹走進社區的問題不在姊妹的意願，而在家人的限制和心防，去除社區居民的刻板印象和伸出雙手接納才是敲門磚。

陳楊華枝說，要鼓勵新住民參與，必須從家庭成員開始鼓勵邀約，這個媒介就是小朋友，因此社區有了親子共學，才讓新住民姊妹走進社區，跟著社區婦女志工一起學習，不少新住民姊妹因此加入防暴志工行列，協助拍攝遭受家暴及生活壓力的宣導影片。

當社區志工與居民已將性別暴力防治的觀念深植內化後，自然而然會推己及人，富蓮本來只是一個家庭主婦，有保母經驗，在先生鼓勵下加入寄養家庭的行列，當寄養媽媽20年，照顧過10幾個孩子，有遭受家暴、性侵害、被遺棄及家庭重大變故的等等，發現原來是活潑好動的孩子，因被長期暴力對待而變的膽小怕生，對人產生不信任及充滿防備，有感家暴事件對兒童影響至深，當社區推動防暴計畫時，富蓮就走進社區當志工。

廣福社區2018年參與家庭暴力初級預防工作，以營造多元融合的零暴社區，開發防暴大富翁及青年參與防暴工作，而獲得街坊出招創意比賽全市第一，2019年更代表高雄市榮獲南區複賽第二及全國第三佳績，並將成功經驗以領航整合方式帶動旗山各社區加強多元文化融合工作。

廣福社區因為推動性別暴力社區初級預防工作，居民互動氛圍改變了，從疏離漠不關心到關懷支持，自2019起也以母雞責任分享經驗，實地推動在地化性別暴力初級預防工作，4年來邀集17個以上社區組織、數十個便利商店及社區商家成為守護安心站，辦理超過200場次以上宣導活動，讓超過6萬人次以上民眾認識性別暴力。

陳楊華枝說，今年將實現旗山區60個防暴安心據點設置，希望防暴宣導帶到各區域，讓防暴網絡點更綿密，進而達到「零暴力 零容忍」的目標。