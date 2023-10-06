Xpark新生小水豚萌度破表 「秋的收穫可愛季」送好禮

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來自日本新都會型水生公園Xpark，為西武集團旗下首間在海外設立的水族館，以科技打造沉浸式五感體驗，並透過持續創新的企畫及對生態環境等重視，帶來不一樣的參觀體驗。今年秋天迎接新誕生的水豚雙胞胎寶寶，搭配萬聖節活動，推出「秋的收穫可愛季」邀民眾參與。

Xpark表示，今年秋天雙喜臨門，在1樓戶外世外桃源展區中，除了迎接新誕生的水豚雙胞胎寶寶外，也替山羊量身打造自然遊戲木屋，在展區中充分展現生物的各種魅力。

因應萬聖節到來，展區搖身一變呈現秋季田園風格，高高低低點綴著搞怪的萬聖節裝飾，看熊狸利用強而有力的尾巴倒掛在樹枝上尋寶，這個秋天就來Xpark與水豚、山羊及熊貍相遇，收穫滿滿的可愛。

Xpark提到，水豚溫泉再升級，秋令時節限定「南瓜溫泉湯」初登場，看南瓜散落在溫泉中搭配水豚一家四口泡湯的可愛模樣令人直呼好療癒，現在只要完成任務就有機會把水豚泡溫泉的萌樣帶回家。

任務一為在1樓戶外世外桃源展區拍照上傳IG限時動態，標記並追蹤官方IG，將抽出10位贈送原創水豚毛巾一條。任務二為在Xpark加購活動或出口服務台處掃描QRcode加入官方IG，向工作人員出示畫面後即可獲得原創水豚貼紙一份，限量500份，贈品數量有限兌完為止，詳細抽獎規則可至Xpark臉書查詢，活動將配合實際生物狀況調整。