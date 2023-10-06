貶幅較其他貨幣小 9月新台幣NEER REER不降反升

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新台幣9月重貶4.14角或1.28％，但其他主要貨幣貶勢更深，根據台北外匯市場發展基金會統計，9月新台幣名目有效匯率指數（NEER）及實質有效匯率指數（REER）雙雙上升至100.99及105.58，非美貨幣全面走貶，這波亞幣競貶潮下，新台幣貶勢並不孤單，又因爲貶幅較小，名目有效匯率不降反升。

匯銀主管分析，美國聯準會（Fed）釋出鷹派訊號後，美元持續獲得支撐，後續仍有升息機會，預料強勢美元未到盡頭，10月新台幣預料維持緩貶格局，關鍵仍是人民幣是否持穩，牽動整體亞幣方向。

根據匯銀資料，9月美元指數上漲2.51％，主要非美貨幣貶值，歐元貶3.82％、英鎊貶4.58％、日圓貶2.32％、澳幣貶1.74％、人民幣貶0.14％，而新台幣貶1.28％，貶幅相對和緩，連帶新台幣NEER上升0.36至100.99，REER同步上升0.38至105.58。

匯銀主管說明，NEER是一國貨幣對應主要貿易對手國的一籃子貨幣，排除物價變動因素的加權統計，根據新台幣匯率反應函數實證結果，當物價上漲率偏高時，NEER上升有助抑制物價上漲壓力。REER是計入物價變動因素的變動指數，當REER愈低時，代表出口價格競爭力愈高，指數升高不利出口價格競爭力，對出口占GDP（國內生產毛額）比重愈高的國家愈不利。

匯銀主管指出，9月Fed未升息，但近期釋出鷹派訊號，升息能否如市場預期停止仍有不確定性，市場預估年底前至少還有一至兩次升息機會，外資積極回防美元，根據央行統計，前九月外資本金加盈餘合計淨匯出約135億美元，央行也積極進場調節阻貶，穩住新台幣匯價，NEER及REER反而是呈現上升。

近來新台幣貶勢頗重，匯價連日破底，本周一度貶破32.4元價位，央行認為匯市供需確實有點不平衡，但尚未失序。央行外匯局長蔡烱民強調，以名目有效匯率來觀察，今年與去年底相比仍是持平，主因其他貨幣如日圓、人民幣、韓元貶值更大；但市場供需確實有點不平衡，例如外資大舉賣超台股，加上出口商近期趨於惜售觀望，都影響新台幣匯價趨貶。

後續來看，匯銀人士分析，近期央行用力調節，在32.4元整數關卡布置賣單，新台幣雖不至回測前波低點32.435元，但短線在美元指數仍獨強下，目前還看不出非美幣別反轉訊號，未來要看兩大關鍵，一是美國數據是否持續亮眼，若降息預期升溫，美元勢必回落，二是觀察其他國家經濟，尤其可先觀察大陸經濟反彈力道，能否由大陸發動復甦值得觀察。