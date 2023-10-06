「大任天澄」新竹車站最美天際線 居交通學區之霸

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大任建設長年以科學園區為主要客群，欣逢廿週年慶，於新竹車站推出「大任天澄」代表作，距園區開車僅15分鐘，建材配備均與豪宅看齊。開發部經理阮浩瑋表示，該案規劃21至33坪的二、三房預售案，總銷22億，除擁明星學區、公園之利，建材全部升等，戶戶安裝靜音降噪地板、地下室有電動車充電裝置、電梯無齒輪靜音馬達、門廳空間頂級Bang & Olufsen音響，皆深受園區工程師青睞。

大任建設以「精質建築」為自我定位，非大型開發建商，但在新竹、台南科學園區名號響亮，主因總經理阮文凱多年來親力親為，客戶調職到南科工作，也指定要住大任建設蓋的房子。

阮文凱從業多年，他表示，最在意建築品質與承諾，其次才是房價，並以此奠定口碑基礎。學成歸國後的阮浩瑋跟在父親身邊，從他身上看到守誠信及負責任的態度，更提到，「只要父親有時間，就會開車巡工地，親力親為。」公司廿週年代表作「大任天澄」，阮浩瑋從購地就開始參與，當中的建築外觀設計到室內空間規劃也與父親討論，融合二代不同的生活經驗與想法，是父子共同打造的經典建築。

「大任天澄」位於新竹車站第一排，周遭交通、生活條件相當便利，且擁有明星學區，位置絕佳。該案基地約489坪，三房含車位總價約在2,000萬初頭，個案建築規劃設計團隊均為業界翹楚，包括建築設計陳新成、外觀設計徐光華、公設規劃朱伯晟、景觀設計許富居、大彥結構張宏成、燈光設計陳靖軍等人，皆為豪宅建商的口袋名單。

該案建材也採用與豪宅同品牌的 15 大精品品牌，以耐震隔音、防疫健康、AI社區、智慧居家、貼心收納五大理念規劃最時尚的現代住宅，公設如聲控叫車~採用豪宅專用瑞士迅達 Schindler 電梯，安裝非接觸之按鈕。室內則有醫療級VAF智慧活氧設備，可有效淨化PM2.5，德國格溫拜克淨水科技搭配亞爾浦全棟軟水設備，全戶採YKK AP氣密窗加膠合玻璃，日本 Panasonic 原裝進口廚具也是標配，讓小宅也能有豪宅品質。

AI社區的智慧設計則如：社區人臉辨識系統、電動車充電匯流排。阮浩瑋表示，電動車為未來趨勢，每格車位均可自行安裝專用充電樁，並連接上「匯流排」，縮短充電樁到配電設施距離，降低客戶安裝費用；並搭配有電動車雲端管理系統EMS，讓住戶對愛車充電時間與費用，一目瞭然。

該案邀請多位大師合作，採用豪宅專用精品，但阮浩瑋認為公司花最多心力的是平面規劃與建築外觀，配合新竹百年車站的人文肌理，白天可與車站天際線合而為一，夜晚燈光計畫則可融入周遭地景，擦亮城市的新舊面容。

「大任天澄」建照雖不適用降噪樓板法規，但主動升級給客戶，採用靜音樓板設計，為創造友善鄰居的居住環境；管道間逐層封閉，阻擋臭氣、煙味、噪音等惱人居家問題，可說市面上夢幻新式居家設計，都已納入該案規劃，難怪深受園區工程師青睞，日前二房已銷售一空，僅餘部分三房產品，歡迎鑑賞。