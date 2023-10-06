《電週邊》維田營收創19月低 營運拚Q4回穩、下季回升

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【時報記者葉時安台北報導】工業電腦廠維田(6570)公布2023年9月合併營收為新台幣0.70億元，年減43.99%、月減0.90%，創下19個月低點；今年第三季營收2.26億元，年減37.06%、季減17.76%；累計今年前三季合併營收達7.32億元，年減12.88%。維田指出，受到景氣疲弱影響，終端市場需求仍未回溫，部分專案客戶推遲交付，致本月產品出貨略減，然標準品需求則相對穩定，預期第四季營運回穩，力拚明年第一季起溫和回升。

維田工業電腦具有專為嚴苛環境應用之強固結構設計，具有防鏽、防塵、防水等特殊功能，能廣泛運用在戶外/半戶外場域，廣受製造業客戶好評，加上近期各國ESG政策、減碳法規影響，將加速電動車、節能新船發展進度，尤其在充電樁HMI、能源管理、能源監控等產業需求將持續發展，公司預期各國基礎建設趨勢將轉往能源轉型與能源安全方向，期待能源產業鏈的發展潛力，並逐步布局。

而為積極開拓海外市場，維田預計參加11月份德國紐倫堡自動化展(SPS 2023)，維田此次將展出智慧交通與車載、智慧醫療、智慧物聯網，智慧機械等領域新產品，並能根據客戶的需求提出解決方案，提供整合解決方案，維田也將持續參展創造更多合作商機，開拓國際市場。