81間業者名單1次看！中市稽查美豬流向 業者也錯愕：立即終止合作

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北部兩間業者爆出涉嫌將進口美豬洗產地，並已銷售至台中市下游業者。台中市衛生局展開稽查，發現賣給81家餐飲業者共1.6744萬公斤肉品皆無庫存，並於6日公布業者名單；對此，許多業者不願多說，也有業者表示強力譴責，與廠商終止合作。

台中市食安處6日公告新興冷凍食品及瑞騰國際公司兩家公司標示不實肉品流向名單（https://www.fds.taichung.gov.tw/2468053/post），共有81間餐飲業者完成稽查，其中不乏知名連鎖店家，包括火鍋店、滷味、鐵板燒、早午餐、壽司等，種類廣泛。

記者致電多家業者，多數業者表示不願多做回應。另有連鎖業者則表示知道消息後也很錯愕，立刻與供貨廠商中止合作，譴責不肖廠商蓄意欺騙消費者的行為，同時保留法律追訴權，而針對後續處理措施和相關回應，目前正積極開會研擬中。

台中市衛生局表示，經稽查發現，新興冷凍食品製成的豬火鍋肉片（生產期間為7月1日至8月20日），銷售約1萬6143公斤給台中市15家餐飲業者，衛生局派員現場稽查均無庫存。另，瑞騰國際公司將進口的美國豬肉加工製成豬肉片及豬肉捲，成品產地包裝標示為「加拿大」或「英國」（生產期間7月7日至8月14日），銷售601公斤給台中市66家餐飲業者。