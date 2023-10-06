臺灣指數公司：為避免漂綠 應選主管機關認可的ESG商品

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臺灣指數公司主辦關鍵對談，主題為「從投資觀點看全球永續淨零之機會與展望」，三位與談專家提醒，選擇ESG商品時應先了解產品設計邏輯，指數公司副總陳文練也強調，主管機關為避免漂綠，對於ESG商品有嚴格的審核，建議投資人可選擇經主管機關認可的ESG商品。

該關鍵對談陳文練主持，邀請臺北大學商學院企業永續發展研究中心主任池祥麟與群益投信副總張菁惠分析永續及低碳投資的需求和商品應用之趨勢與機會，以及企業面對氣候變遷及相關法規調整，如何利用ESG評鑑指標的引導，持續邁向落實永續淨零的願景。

第一場「ESG暨低碳投資之趨勢與展望」，由張菁惠主講，探討低碳投資的趨勢和前景。首先放眼國際，依國際能源署（IEA）報告提出2050年實現淨零排放的路徑，顯示每年需要投資達6兆美元以實現這一目標。

張菁惠說，全球知名企業紛紛確定了減碳目標，並要求其供應鏈也跟上這一趨勢，這一發展預示著低碳經濟將掀起新的投資風潮。依美國的經驗來看，低碳企業長期表現良好，具有更高的報酬。隨後聚焦於台灣的發展，台灣同時具備國際供應鏈、尖端技術和政策支持等多重優勢。

她指出，台灣的低碳股票表現優於高碳股票，因此可以看好台灣的低碳企業，長期充滿成長潛力，低碳企業以及低碳ETF都值得長期投資。

第二場專題演講主題為「台灣永續評鑑與企業邁向淨零」，由池祥麟主講，他首先提到世界經濟論壇2023年全球風險報告，指出氣候變遷與環境相關的風險是未來十年內首要挑戰。

池祥麟指出，依2022年「台灣永續評鑑」結果，整體企業永續相較去年呈現進步趨勢，特別是電子業占表現前25％家數最多。