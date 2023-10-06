《產業》漢來飯店插旗日月潭 目標3～5年IPO上市

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【時報記者林資傑台北報導】國揚集團旗下漢來飯店事業群揮軍北上，時隔近28年開出新據點「台北漢來大飯店」，總經理林子寬表示，南投日月潭的「漢來日月行館」預計明年春季開幕，未來將拓展酒店式服務業務，預期在各據點達損平、約3～5年後啟動IPO上市計畫。

國揚集團1995年12月12日於高雄開出設有540間客房的「高雄漢來大飯店」，2013年取得台肥南港C2開發案A棟旅館棟承租權，與關係企業漢來美食(1268)合計斥資約20億元打造設有425間客房的「台北漢來大飯店」，將自明（7）日起試營運。

同時，國揚集團旗下漢霖開發實業2018年底斥資7.35億元，買下北市民生社區的「吉美璞立」地上權住宅，更名為「漢來酒店式公寓」。漢來飯店事業群總經理林子寬表示，未來將透過委託經營模式，在台北發展酒店式公寓業務。

同時，林子寬透露，今年3月向台壽保投標取得南投日月潭原「日月行館」未來40年經營權，未來將可北、中、南連線提供優質服務。目前正在全面改裝、完全翻新風格，客房數自92間增為93間，預計明年春季開幕，未來目標平均住房率85％、平均房價達逾2.5萬元。

林子寬表示，待台北漢來大飯店及漢來日月行館開幕、營運達損平後，將啟動漢來飯店事業群IPO上市計畫，預期為約3～5年後。同時，經營酒店最重要的就是地點，只要有好的地點絕對會爭取拓點。若地點不太理想，即使投資成本低也會審慎考慮。