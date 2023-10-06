《產業》台北漢來飯店首年營收上看17億元 拚3年損平

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【時報記者林資傑台北報導】漢來飯店事業群位於台北南港的「台北漢來大飯店」將於明（7）日起試營運，漢來飯店事業群總經理林子寬表示，飯店與漢來美食(1268)合計斥資近20億元打造，未來目標平均住房率達75％、平均房價7000～7500元，開幕首年營收達16～17億元，希望在3年內達成損平。

林子寬指出，台北漢來耗資近20億元裝修，將秉持超越顧客期待的「漢來式感動服務」，盼為市場提供更優質的觀光服務。客群方面，預期商務客與國旅客為75％比25％，其中國際客群結構預期為歐美40～45％、東南亞10～15％、日本約20％，其餘則為國旅20～30％。

台北漢來大飯店樓高26層，設有設有13～160坪不等的425間客房，並由漢來美食(1268)進駐掌舵6間餐飲單位及宴會廳業務。同時，瞄準歐洲日益增加的會展及商務旅遊需求，在保有品牌自主與彈性下，加盟荷蘭金鬱金香酒店集團，期盼深度連結歐洲商旅市場。

漢來飯店事業群總經理林子寬指出，高雄漢來大飯店在1995年底開幕以來營運發展不錯，一直想到台北發展，最重要的考量就是地點。爾後台肥活化開發原南港廠土地，漢來2013年2月以最優條件取得A棟旅館棟承租權，打造標準商務級五星級飯店。

林子寬表示，台北漢來大飯店從籌備到完工耗時10年籌備，期間進度還因疫情落後，所幸在團隊努力「十年磨一劍」，將順利自7日起試營運。他透露，高雄漢來大飯店是1995年12月12日開幕，台北漢來大飯店預計將選擇同一天、於12月12日正式開幕。

林子寬也透露，漢來今年3月得標取得南投日月潭原「日月行館」未來40年經營權，將更名為「漢來日月行館」重新迎賓，未來將可北、中、南連線，希望成為台灣最優質的本土連鎖飯店，提供與國際品牌不相上下、甚至超越的服務。