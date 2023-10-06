2023 SDIA Award-前瞻顯示大賞 顯示跨界 未來無限

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經濟部產業發展署為加速新興顯示產業發展，於110年成立「智慧顯示產業跨域合作聯盟(Smart Display Industrial Alliance, SDIA)」，積極推動面板、零組件、軟體、系統整合與服務應用之跨產業合作，以促成全方位系統跨域整合方案產出。SDIA 10月5日於台北六福萬怡酒店盛大舉辦「2023 SDIA Award-前瞻顯示大賞」頒獎典禮暨成果發表會，頒發獎項給12件優質的智慧顯示前瞻創新計畫，藉以表揚國內廠商對於拓展前瞻顯示技術的投入付出，有效提昇國內智慧顯示產業形象。現場邀請眾多各界重要貴賓共襄盛舉，一同見證臺灣顯示產業於國際市場豐沛的競爭實力！

經濟部產業發展署主任秘書林德生（左）頒發「2023 SDIA Award-前瞻顯示大賞 金質獎」予元太科技技術長Ian Douglas French（右）。圖／經濟部產業發展署提供

為鼓勵智慧顯示產業廠商持續精進前瞻顯示技術、並促進其研發成果導入跨域產品應用，SDIA今年連續第二年舉辦「SDIA Award-前瞻顯示大賞」選拔活動，以「市場性」、「創新性」、「技術性」等重要指標進行評選，分別選出金質獎、銀質獎、銅質獎、佳作等獎項，藉以肯定其自我提升的堅持與努力，有效為產業發展挹注動能及推動產業再升級。

經濟部產業發展署主任秘書林德生（左）頒發「2023 SDIA Award-前瞻顯示大賞 金質獎」予友達光電副總經理吳仰恩（右）。圖／經濟部產業發展署提供

「2023 SDIA Award-前瞻顯示大賞」評選以符合前瞻顯示技術研發為核心，同時對應技術突破之產品進行遴選，促進其研發成果導入到智慧醫療、智慧零售、智慧移動、智慧育樂等四大領域產品應用。「金質獎」由友達光電、元太科技獲獎，「銀質獎」由元豐新科技、友達光電、隆達電子獲獎，「銅質獎」由方略電子與群創光電獲獎，「佳作」由幻景啟動、啟耀光電、睿生光電獲獎。頒獎典禮會場同時展示得獎產品成果，一展臺灣智慧顯示產業的傲人實力！

SDIA 會長吳志毅（左）頒發「2023 SDIA Award-前瞻顯示大賞 銅質獎」予方略電子副總經理劉玄達（右）。圖／經濟部產業發展署提供

「2023 SDIA Award-前瞻顯示大賞」活動現場特別邀請經濟部產業發展署林德生主任秘書、智慧顯示產業跨域合作聯盟(SDIA)柯富仁會長、吳志毅會長等各界產官學研代表與貴賓到場支持與指導。經濟部產業發展署林德生主任秘書表示，經濟部產業發展署藉由政府計畫與SDIA的推動，經由建環境、推場域、補資源三個方向，加速發展顯示產業高附加價值的創新應用。顯示產業在政府資源的投入再加上SDIA訪廠與商機媒合等多方努力，在轉型升級發展已有初步成果。不但促成廠商產出15件客製化整合性系統解決方案，同時也帶動扶植24家新創團隊投入跨域顯示解決方案開發，強化新創廠商的商機。除此之外，也推動8件解決方案進南北場域落地驗證，包括台北101導入全台首座可踩踏LED互動地磚以及在北捷導入多媒體智能車廂解決方案…等，產業發展署為鼓勵產業，也規劃了產業升級創新平台輔導計畫-主題式研發計畫，鼓勵顯示產業廠商投入創新研發，迄今累計補助顯示相關計畫達26案，研發內容包含3D醫療影像手術顯示系統、車用OTT串流影音娛樂顯示器…等，推動成果豐碩，未來將持續協助上述解決方案連結潛在商機，拓展國際市場合作。

SDIA 會長吳志毅（左）頒發「2023 SDIA Award-前瞻顯示大賞 銅質獎」予群創光電總經理楊柱祥（右二）。圖／經濟部產業發展署提供

前瞻顯示技術布局各有所長，未來SDIA將持續協助智慧顯示產業朝向高附加價值產品或系統整合應用服務發展，鼓勵各領域發展應用解決方案，並落地場域，帶動整體智慧顯示產業轉型升級，開創產業應用之新藍海，創造臺灣下一個顯示世代的黃金未來。