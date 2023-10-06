新莊第一市場遷建 民代要求市府積極作為

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新北市政府解編新莊文高一、二用地，新莊第一公有市場將遷建，過去市長侯友宜接受質詢時承諾，要協助中美、美秀2市場攤商安置，民進黨新北市議員6日質詢時，希望市府能夠更積極作為，甚至成立中繼市場；經發局長何怡明回應，已與市場處長跟2市場自治會接洽，但因2市場並非公有市場攤商，目前先行提供3場址與地主洽商，市府將從旁協助。

新北市近年致力推動市場改建，未來新莊第一公有市場將異地遷建至文高二用地，由於文高二用地當中有中美、美秀2處私有黃昏市場，共計有上百攤的攤商，使得攤商安置成為重要議題。

民進黨新北市議員翁震州6日在議會質詢時就提到，在上個會期總質詢新莊第一公有市場遷建問題時，侯友宜曾允諾將對2市場攤商安置予以協助，而目前市府的角色只是從旁協助並非主導，但該處有非常好的先天發展條件，市府應該更積極作為。

經發局長何怡明回應，目前已會同市場處長與2個市場自治會接洽，並提供3處場址，媒合攤商與地主接洽，由經發局及市場處從旁提供協助，主要原因是這些2個市場的型態是屬於私人團體，並非公有市場的攤商。

但翁震州認為，文高二用地鄰近捷運站、運動中心、中港大排，加上老街，可望成為帶動新莊發展的新引擎，市府應該要有更積極的作為，甚至由經發局來主導，主動整合周邊土地來作為中繼市場，而非讓民間自行來接洽。

國民黨議員戴湘儀也以興化市場社區服務空間引起的爭議為例，希望經發局引以為戒，未來在新市場在空間規畫上一定要對市民講清楚，另外，照顧攤商是市場處最重要的工作，希望未來新的公有市場能將中美、美秀2個市場的攤商數量納入評估；何怡明回應，未來會以原公有市場攤商進駐優先，但會在2周內提供相關評估資料。