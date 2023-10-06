南投健行節21日瑞龍瀑布起步走 完成3場可抽家電

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

南投健行節登場，推出竹山鎮瑞龍瀑布、信義鄉雙龍瀑布及南投市撼龍步道共3條路線遊程，南投縣府6日舉行宣傳記者會，宣布21日由瑞龍瀑布健行活動打頭陣，參加民眾不管完走那一場，都可獲得紀念品，走完3場可參加抽獎，有機會將家電帶回家。

南投縣副縣長王瑞德主持「2023南投健行節」記者會，南投縣議員林儒暘等人到場參加。縣政觀光處指出，瑞龍瀑布健行活動打頭陣，10月21日在金萱茶產地、竹山瑞龍園區登場，園區步道採無障礙通行設計，很適合全家出遊，扺達園區終點後可近距離欣賞氣勢磅礡的瑞龍瀑布，另外當地社區協會也會在場設置茶席，推廣在地知名的金萱烏龍茶。

緊接著11月18日由信義鄉雙龍瀑布健行活動接力，民眾穿越最美麗的七彩吊橋，可在橋上眺望壯觀峽谷美景，而雙龍瀑布豐沛的負離子有益身心健康，建議民眾白天健行後，晚上可順道前往東埔溫泉泡湯；最後11月25日由南投市撼龍步道健行壓軸。

縣府觀光處長陳志賢表示，3場健行節活動，現場都有精彩表演及驚喜小彩蛋遊戲，民眾只要報名參加並完走，都可獲得紀念品，若「全勤」完走3條步道，還可參加抽獎，有機會將實用家電帶回家；另外台灣好行已增加雙龍、瑞龍2條路線，建議民眾多搭乘大眾運輸工具來參加，響應低碳綠色旅遊。