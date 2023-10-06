《其他股》和潤9月營收再破新高 今年戰頂峰

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【時報記者葉時安台北報導】台灣汽車金融龍頭和潤企業(6592)公告自結9月合併營收25.54億元，年增29.71%、月增0.37%，已連續2個月站上25億大關，9月營收再破單月最高紀錄；今年第三季營收75.03億元，年增26.86%、季增8.42%；累計今年1至9月合併營收為209.88億元，年增26.73%，已超過去年營收的9成，今年全年合併營收有望挑戰歷史新高點。

以地區別來看，和潤企業9月台灣營收年成長31%，大陸營收年成長21%，各項業務均保持強勁成長動能。展望第四季，將進入傳統資金需求旺季，和潤企業將持續擴大分期業務版圖，滿足消費者對多元產品的需求。

和潤企業經營績效穩健成長，致力於為利害關係人創造最大效益，今年9月更榮獲台灣董事學會評選為「2023外資精選台灣100強」企業，從1779家上市櫃公司脫穎而出躋身百強行列。此項評比模擬全球不同機構法人投資方法進行層層篩選，本次入選代表和潤在「市場表現、公司營運、永續績效及外國法人持股」四大面向均深獲青睞。

隨著全球法人機構與投資者對於ESG重視程度日益提升，和潤企業在永續治理上，持續接軌SASB、TCFD、GRI等國際準則。為響應全球2050淨零目標，和潤企業亦積極投入綠能事業，並提前五年於全台營運據點全面導入ISO14064-1溫室氣體盤查，並完成第三方查驗，展現其對永續發展的承諾。