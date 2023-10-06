《其他股》精剛營收寫3同期高 前3季大增65%

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者葉時安台北報導】台灣鋼鐵集團(簡稱台鋼集團)旗下特殊合金材料廠精剛(1584)公告9月份自結合併營收為新台幣2.1億元，年增57.76%、月減17.74%；今年第三季營收6.93億元，年增59.53%、季增7.78%；累計前9月合併營收為19.63億元，年增65.9%。精剛當月、單季及累計前三季合併營收均創同期歷史新高。精剛累計在手訂單亦突破同期新高，為整體營運績效迎來正面的挹注。

精剛表示，9月出貨受月底中秋連假影響，雖較上月減少，出貨仍維持高檔且優於預期；主力產品鎳、鈦合金二大產品市場，受惠疫後航太產業終端需求復甦，相關供應鏈客戶積極備貨帶動營收成長，國防、能源及油氣產業客戶也陸續釋出需求，接單暢旺，生產能力倍受客戶肯定，在資源有效整合及產能推升下，助攻出貨動能維持佳績。

精剛為因應拓展全球市場需求，在營運上積極優化產品銷售組合，建置新產線，朝完整自有產線規畫，以掌握更多元的產品規格，為營運注入成長新動能。精剛累計在手訂單亦突破同期新高，接單穩健，為整體營運績效迎來正面的挹注。

隨著近年來營收逐步增高，為強化ESG永續發展與國際趨勢，並善盡社會企業責任，精剛在2023年首年發行ESG永續報告書，已於9月底上傳。