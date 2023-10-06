《經濟》日商肯定豐碩協調成果 國發會這樣回5缺

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【時報記者葉時安台北報導】台北市日本工商會周五發表「2023年白皮書」，國發會龔主委明鑫受邀出席代表政府接受。日本工商會稱揚我國於疫情期間經濟持續穩定成長之表現，並對於政府機關靈活且迅速的因應，使「2022年白皮書」多項在台經營發展議題獲解決，表示肯定；尤其商會對於國發會今年協調2022白皮書的進展，與前一年度相較，已解決與持續研議推動議題的整體比例高達8成，未能解決議題已從32%大幅減少為18%。關於日工商會提出五缺擔憂，國發會主委也回應相關政策作為。

龔主委指出，台灣是日本第4大、日本是台灣第3大貿易夥伴，去年2022年雙邊貿易總額達882億美元，創歷史新高；同時，依據經濟部統計，去年日本對台投資金額也創下歷年新高，顯示日商與台灣政府及民間皆支持台日經濟更緊密合作。而面對後疫情時代經濟發展的挑戰與全球市場變化，政府刻正積極發展「數位轉型」、「淨零轉型」，日本與我們的推動方向契合，台日兩國產經優勢互補，雙方在半導體、新創、生技醫藥、高階製造、綠色產業等深具龐大合作商機，日商與台灣政府及民間皆支持台日經濟更緊密合作。

日本工商會所提「2023年白皮書」以「共享台日合作的長期願景，加強合作關係」為主題，就加速加入經濟夥伴協定、深化產業合作、吸引優秀人才及優化投資環境等面向，提出許多寶貴建議。

有關加速加入經濟夥伴協定部分，龔主委感謝日本政府與日本工商會對於我國申請加入CPTPP的支持，並表示我們已於今年6月與美國簽署「台美21世紀貿易倡議」首批協定，有信心符合國際貿易高標準規範，並期待台日加速簽署雙邊貿易協定，以更穩固之實質經貿關係，一起打造更具堅韌、安全的供應鏈。

產業合作深化部分，近年台日雙方不僅加強半導體供應鏈之研發，並持續在高階製造、生技醫藥以及新創企業等領域拓展合作。另因應減碳趨勢，蔡總統2021年宣示2050淨零排放的政策目標，政府過去2年已提出「台灣2050淨零排放路徑及策略總說明」及「12項關鍵戰略行動計畫」，並於今年通過「氣候變遷因應法」、成立碳權交易所。未來至2030年，政府將投入新台幣9000億元於減碳領域，並計畫促進新台幣4兆元的民間投資，期昐台日雙方能就氫能、碳捕捉、循環再利用、節能系統等領域進一步技術合作，共同加速推動綠色產業發展。

對於商會關切穩定水電供應等基礎建設，政府已有積極因應，包括為提升供水能力，已制定「台灣各區水資源經理基本計畫」，並推動再生水與海淡水的利用，落實水資源的彈性調度與及備援。另提出「強化電網韌性建設計畫」，於10年投入5645億元經費，以分散、強固電網，確保供電穩定；積極發展再生能源相關產業，打造優質離岸風電港口基礎設施，布局下一階段風場開發。

至於如何吸引優秀人才，以緩解產業人才缺口部分，針對5+2與六大核心戰略，以及重點服務業，至今年8月底，外國專業人才有效聘僱許可已達5萬5371人次、外國特定專業人才累計許可已達1萬2302人次，並已核發就業金卡8121人次。政府並已推動各業別攬才計畫，且規畫建置Talent Taiwan國家層級攬才服務中心，以一條龍專人專責方式，建構友善外籍人士工作及生活環境。另在國內人才培育部分，已針對如半導體、人工智慧、循環經濟與國際金融等重點產業領域設立12所研究學院，加速培育產業所需高階人才。

呼應商會2023白皮書所提「共享台日合作的長期願景，加強合作關係」建議，龔主委感謝商會長期在台耕耘，並期許台日雙方持續深化在產業、經貿上的夥伴關係，共同掌握全球經濟發展轉型的新契機。