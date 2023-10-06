台股成交值 今年來突破50兆元大關

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證交所統計，今年來台股整體交易量能比去年增溫，到10月6日止，正式突破50兆元，日均值2,774.32億元，比去年全年的2,421.7億元增加14.56％。

證交所統計，10月6日發行量加權股價指數收16,520點，周漲166點，漲幅1.02％，台灣50指數收盤為12,229點，周漲170點，漲幅1.41％，顯示大型權值股表現相對加權指數亮眼。

產業別指數方面，漲幅以電腦及週邊設備類指數上漲3.62％為最大，跌幅以油電燃氣類指數下跌2.58％為最大。

證交所表示，本周集中交易市場總成交金額為1.256兆元，全體上市股票成交值為1.176兆元，股票成交量週轉率為1.69％。

本周成交值前三大類股為：半導體類3,184.25億元，占全體上市股票交易金額27.07％；電腦及週邊設備類2,990.16億元，占全體上市股票交易金額25.42％；電子零組件類1,665.05億元，占全體上市股票交易金額14.16％。

成交量周轉率前三高產業為：資訊服務類9.67％、電腦及週邊設備類6.25％、電子零組件類5.69％。

累計今年以來 ，台股共181個交易日，集中市場成交值為50.215兆元，市場日均值為2,774.32億元，股票成交量週轉率為78.24％，股票日平均成交量週轉率為0.43％。

另外，至10月6日止，全體上市公司市值為51.99兆元，周市值增加5,249.38億元，增幅1.02％。