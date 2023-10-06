迎接雙十連假！新竹巨城打造全台最大街頭藝術節

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

迎接雙十國慶4天連假，Big City遠東巨城購物中心連續4天舉辦「第6屆Big City街頭藝術節」街藝派對市集和精彩決賽，還有同步院線熱播電影的兒童界卡通天團「汪汪隊立大功-電影限定快閃店」和粉絲見面會，一系列熱鬧活動與美食，陪伴顧客度過美好休閒時光。

巨城指出，全台最大規模的Big City街頭藝術節，今年特別將「傳承」精神融入舞台表演，10月7日至10月8日由9組藝人與學生或家人共同進行動態表演，透過一起練習的時光、肢體的互動，也同時傳承專業技能。

歷時3個月海選出共20組的音樂組、雜耍組將於10月9日至10月10日在一樓噴水池廣場進行最終決賽，來自各國頂尖街頭藝術表演者一同較勁，宛如欣賞一場拉斯維加斯大秀。

除了大朋友期待的街頭藝人決賽，兒童界心中的卡通天團「汪汪隊立大功-電影版快閃店」10月4日至10月16日與小朋友見面，玲瑯滿目的狗狗英雄商品及限量小物特價優惠中，汪汪隊的大小鐵粉們也千萬別錯過。10月14日下午3點於1樓噴水池廣場還有阿奇和毛毛與大家相見。

美食控的天堂非巨城莫屬，再次回歸的「紅玉滿雞蛋糕」請來了機器人雞蛋糕、三角龍雞蛋糕坐鎮、首次進駐新竹超火紅團購千層生乳吐司「娜米拉烘焙坊」、16公升牛奶只作1公斤乳酪絲的「原味千尋」、小琉球40年品牌老店「海濤客」。

另外，還有推出首次進駐百貨的台中「和日手作大福」、1天賣出6萬片平價生吐司「島嶼生吐司」現場還推出限定黑鮪魚口味生吐司以及隱身台北中山區巷弄司康專賣店「Häppy thé」，喜歡嘗鮮的老饕們千萬別錯過。