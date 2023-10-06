這檔創掛牌新高 外資敲進1.17萬張登買超冠軍

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【旺得富理財網 王順泉】台股連2天反彈，今天上漲67.05點，收16520.57點，收復月線，但仍在半年線之下，由於明天開始國慶連假4天，市場觀望縮手，成交量萎縮至2,192億元。台積電上漲4元，AI指標股廣達、緯創齊揚，記憶體晶豪科大漲近9%。

今天外資賣超35.13億元，投信買超20.89億元，自營商賣超6.01億元，合計3大法人賣超20.25億元。

PCB廠定穎投控擁AI、車用雙題材，股價不畏大盤震盪強勢創掛牌以來新高，外資今天敲進1.17萬張，登上買超冠軍。

記憶體利多頻傳，繼威剛看好明年缺貨之後，今天傳出三星將調漲NAND價格，外資買進華邦電1.09萬張、晶豪科7千張。

人氣火熱的高股息ETF，外資持續加碼00878 5千多張，但00929卻轉為賣超1988張。

賣超第一名為長榮航2.76萬張

賣超第一名為長榮航2.76萬張，其次AI指標股緯創遭減碼1.6萬張，接著面板雙虎都出脫萬張以上。

法人表示，近期國際利空頻傳、外資賣超，台股出現窒息量，但技術指標KD低檔出現牛市背離，且黃金交叉向上翻揚，在利空衝擊下指數「測底但未破底」，屬於標準底部現象。在這波修正行情中，先前跌勢較重的AI族群已紛紛止跌回穩，若國際無進一步利空，預期國慶假期過後，多頭有機會表態。

外資今天買超上市個股前10名為：定穎投控(3715)11,740張、永豐金(2890)11,378張、華邦電(2344)10,965張、中信金(2891)10,817張、復華富時不動產(00712)7,150張、晶豪科(3006)7,003張、華新(1605)6,483張、國泰永續高股息(00878)5,184張、晟銘電(3013)3,760張、上海商銀(5876)3,216張。

外資今天賣超上市個股前10名為：長榮航(2618)27,641張、緯創(3231)16,036張、群創(3481)14,516張、友達(2409)13,703張、矽統(2363)8,539張、華航(2610)5,795張、華泰(2329)4,955張、富邦越南(00885)4,636張、中鋼(2002)4,383張、仁寶(2324)3,745張。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。