《資服股》叡揚、虎門9月及前3季營收均創同期新高

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【時報記者莊丙農台北報導】叡揚(6752)9月營收1.42億元，月增14.89％，年增17.79％，創下單月營收次高及歷年同期新高；累計今年前3季營收為11.31億元，年增13.36％；虎門科技(6791)9月營收0.56億元，年增7.93％；前3季營收4.25億元，年增13.19％，單月及前3季營收為歷年同期新高。

叡揚目前持續投入AI研發於產品中，已開發出深度光學字元辨識（Deep OCR）的AI演算法，財報辨識度超過90％，協助金融業者提升80％處理財務報表的效率，並能智慧處理財報掃描格式品質不一問題：打孔摺痕、傾斜邊緣雜訊、筆跡等等。目前已有兩家銀行使用，智慧自動將各式樣的紙本財報中的數字轉換成表格串接至eLoan或其他系統作後續應用，大幅提高效率、改善準確性和增強決策洞察力。

從中央首長信箱到地方人民陳請的案件管理，叡揚也提供AI自動分文，達90％準確度，並整合對話機器人服務、公文及簽核追蹤，提升民眾滿意度。叡揚公文系統也是領先全台第一個開發出AI模組，提供智慧分文、分類號推薦、撰稿建議、錯字偵測等。

虎門受惠於半導體、高頻無線通訊、散熱等熱門應用需求強勁，結構、熱傳、流場和高低頻電磁等工程分析需求，以及新引進的聲學量測整合解決方案與虎門自行開發AI程式的營收貢獻，9月營收為今年最高，公司看好5G、AI、電動車產業趨勢明確，帶動半導體、高頻無線通訊、散熱、電源管理等相關應用的新技術，對CAE需求持續擴增，有助後續市場成長。