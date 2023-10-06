投資鑽石生技拖累 台新金9月罕見虧損7.3億元

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台新金控（2887）6日公布合併自結業績，9月自結稅後虧損7.3億元，較上月大減25.32億元、年減幅達157.9％，主因旗下台新創投持有鑽石生技股票拖累所致；累計前九月稅後純益降為121億元，但年增幅仍達46.5％，每股盈餘（EPS）為0.85元，大幅優於去年同期0.58元。

台新金今年以來獲利亮眼，但9月罕見出現稅後虧損，台新金說明，主因台新創投持有鑽石生技股票，於9月19日上市後股價較低，產生評價損失20.96億元，再加上8月有領取彰銀現金股利3.48億元，9月則無，一來一往下，也使獲利下滑加深。

主要子公司方面，台新金強調，銀行、保險及證券的本業獲利均維持穩定成長。台新銀行9月稅後純益13.3億元，月增14％，累積前九月稅後純益為121億元，年成長30％，核心動能持續穩健，整體獲利表現亮眼。台新銀行資產品質維持穩健，截至9月底逾放比為0.13％，備抵呆帳覆蓋率為1,083.08％。

台新證券方面，9月稅後純益0.2億元，與上月持平；累計前九月稅後純益11.1億元，年增114％，主因今年證券市場指數上漲及公司營業證券操作績效提升，使公司營業證券處分及評價利益上升。

台新人壽9月獲利持續維持正數，稅後純益0.8億元，主因9月台幣貶值致兌換利益增加，但獲利較前月減少，主要是上月仍為股息高峰期；累計前九月稅後純益10.9億元，年減33.1％，主因去年同期有投資資產配置調整實現處分利益。