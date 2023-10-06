2023桃園眷村文化節7日登場 開幕活動「百人拼國旗」

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桃園市舉辦眷村文化節邁入第23屆，今年以「眷湧．雋永」為主題，將從7日起跑至22日，橫跨3個周末共16天，帶來超過80場豐富活動，要帶領民眾重溫美好記憶。

市長張善政表示，桃園是台灣目前現存眷村數量最多的縣市，雖然目前的眷村都已沒有人居住，但還是有很多長輩、眷二代會為了這份感情重回眷村懷念。桃園年年都希望能找出不同的文化素材，喚起老一輩的回憶，也讓年輕人更了解眷村。

文化局局長邱正生說，桃園眷村鐵三角包括中壢馬祖新村、大溪太武新村及龜山憲光二村，還有龜山眷村故事館都會辦理系列活動，像是主題市集、手作體驗、說書會、主題特展、露天電影院等豐富活動，填寫活動問卷還可獲得限量眷村手帕，另外還能集章抽獎限量在地眷村特色醬料，鼓勵有興趣的民眾可以走訪各眷村。

2023桃園眷村文化節開幕活動「百人拼國旗」將於7日在龜山區登場，國慶當日還有「向英雄致敬」孤軍來台70周年紀念音樂會，另外今年更特別規畫「眷村戲劇栢優座《家祭》」將於13日、14日全台首演，而「眷光倒流」音樂會則將在14日、15日及22日演出。

桃園眷村文化節活動期間將與六大社區攜手舉辦1家1菜、眷村故事展、眷村系列影展、眷村童玩體驗、眷村手作及眷村記憶闖關等活動，呈現在地眷村特色，有超過80場豐富活動。此外還會安排主題講座，請太武新村原住戶上校李天鐸、美食說書人梁幼祥、專業博物館顧問桂雅文，帶領大家重溫眷村往日生活情懷、品味經典美食。