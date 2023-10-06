進口美豬標示不實！ 14間台中分店全中鏢 六扇門回應了

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針對進口美國豬肉標示不實，中市今天公布81家下游餐飲業名單，知名六扇門連鎖火鍋店在台中14分店全中鏢，該總公司表示，六扇門也是受害者，已緊急暫停與「新興」的業務往來，目前分店肉品均安全，請安心消費，後續將全力配合稽查；另家不願透露店名的餐飲集團則譴責不肖廠商，並強調，保留法律追訴權。

桃園的新興冷凍食品及新北的瑞騰國際兩家公司傳出進口美國豬肉標示不實事件！台中市府今天公布下游81家餐飲業者名單，六扇門連鎖火鍋店在台中14家分店都是「新興」下游餐廳；另家連鎖餐飲集團在中市的4家分店都有向「瑞騰」進貨。

六扇門總公司表示，直到食安單位稽查才知情，已緊急停止向「新興食品」進貨，因有多家合作肉品廠商，各分店供肉並未受影響，。至於台中各分店生意是否受波及？六扇門總公司回應，台中市府6日近午公布相關名單，可能要到7日才能進一步了解。

六扇門強調，全台共有86家連鎖店，公司開門做生意，一向支持政府推動的紙盒外帶、減塑等各項政策，針對不實肉品事件，後續一定全力配合相關單位調查。

另1家連鎖餐飲集團在中市的4家分店全是瑞騰食品下游店家，該集團表示，相關肉品已全數下架，並立即中止與不肖廠商合作，並予以譴責，該集團也是受害者，將保留法律追訴權。