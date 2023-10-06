全支付周年慶搶客 再祭百萬消費回饋

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全支付正式上線一年多，積極整合通路、會員、點數，更打造以全聯門店為中心向外延伸拓展的生活圈，9月起推出的「全支付1周年這樣送！」系列活動反應熱烈，以全聯全台門店為出發點帶動集團外通路交易筆數增長38％。

延續熱潮第一重：周年慶消費不限金額，筆筆最高享全點8％回饋持續進行中（全聯以外場域適用）。

第二重則以全台門店為據點向外拓展「全支付環台大撒幣」熱烈起跑，即日起至明年3月，跟著全支付環台賺回饋，首站選擇電子支付普及率最高的「台北」、「新北」、「基隆」起跑，指定通路筆筆享全點20％回饋。

全支付指出，第一、二重自10月起再加碼，祭出環台全程享回饋，10月1日~31日，台北、新北、基隆；11月1日~30日，桃園、新竹、苗栗；12月1日~31日，台中、彰化、南投；明年1月1日~31日，雲林、嘉義、台南；明年2月1日~29日，高雄、屏東；明年3月1日~31日，宜蘭、花蓮、台東、外島（金門、澎湖），凡於活動時間及活動區域，指定通路消費不限金額，筆筆享全點20％回饋，單筆上限全點50點，每人每月最高回饋全點200點。

第三重：「美食在台北 鍋際大賞」上百家知名火鍋品牌，筆筆享全點20％回饋、每周五、六、日逛寧夏夜市吃美食，享全點50％回饋。

全支付表示，周年慶期間優惠不間斷，活動疊加最高達全點78％回饋，指定銀行帳戶或信用卡，再享銀行加碼最高再得全點550點。

另有第四重，IKEA網購超取、實體門市滿額享回饋，燦星旅遊消費滿3,000元送全點300點。