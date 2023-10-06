戴壟生技發表二項核心技術 2023 BioJapan生物製藥健康展受關注

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根據食藥署統計報告指出，超過五成的國人無法好好顧及自己飲食習慣，三餐只能在外解決，對身體造成極大負擔。世界睡眠協會（WSS）和台灣睡眠醫學學會的數據亦指出，台灣失眠盛行率約為17％，推估約391萬失眠人口。

以研究植物高分子結構、提升植物多醣活性及材料科學起家的戴壟生技DAZZEON Biotech，是目前台灣極少數有能力融合植物多醣與材料科學、且高度重視臨床實驗數據導向的生技公司，近期將發表MannanPRO和 AlphaSleep兩項核心技術商品化的應用實證，憑藉融合植物多醣與材料科學，針對消化道機能和睡眠問題提出更自然、更簡單的解決方案。且獲邀參加日本和亞洲最大的生物製藥健康展覽「2023 BioJapan」，備受台灣、日本及亞太地區高度關注。

戴壟生技旗下AlphaSleep《αSleep史力補舒眠毯》為奈米細化關鍵技術代表性商品，運用AlphaSleep Power(一種能量波長)，還有MannanPRO 則是以植物多醣應用主軸，更好發揮蘆薈的自然之力，取得美國、台灣、中國等多國專利。

戴壟生技執行長高錦男博士表示，依據美國CDC於 2021 年 4 月公布報告指出，全球受消化道機能影響人數約700 萬，推估全球市場規模上看250億美金，因此目標朝向致力提供劃時代的解決方案。」

戴壟生技於新北產業園區設置國際研發中心，研發夥伴分布於荷蘭、德國、比利時、日本，其中德國菌菇類多醣的專家GFP公司、捷克的健康型巧克力品牌S&K，都是看中戴壟生技研發團隊所能提出的純度、文獻資料及大量及精準實驗數據指標，而進行商務合作的跨國廠商之一。

此次戴壟生技即將赴日參加10月11日至13日假日本橫濱國際平和會議場（Pacifico Yokohama）舉辦亞洲最大生技醫藥展會，三大主題展盛大登場。今年邁入第25屆，透過展覽、研討會與媒合洽商等國際交流，相信能憑藉MannanPRO和 AlphaSleep兩項核心技術商品化實證，於全球生技市場中展現出台灣堅強的生技研發實力。