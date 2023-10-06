備戰秋冬禽流感 防檢署視察家禽屠宰場與化製場消毒作業

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動植物防疫檢疫署6日表示，國慶連假將至，漸漸步入候野鳥來台度冬高峰期，亦為國際禽流感好發季節。為降低禽流感發生及傳播風險，防檢署副署長徐榮彬今日率隊前往屏東縣屠宰場及化製場，視察現場場區、運禽車、化製車執行清潔消毒作業落實情形。

徐榮彬表示，秋冬氣溫偏低，禽流感病毒易於產銷環境中存活，只要禽場、屠宰場或是化製場落實各項防疫及消毒工作，即可大幅降低禽流感發生及傳播風險，也特別提醒在場動物防疫人員，務必落實執行查核及督導工作，並感謝屏東縣動物防疫所過去地努力及協助，同時期勉防疫人員及業者大家齊心協力，發揮整體防疫戰力，全面防堵禽流感疫情。

另防檢署指出，獸醫研究所通知，台南市學甲區1土雞場（主動通報）確診H5N1亞型高病原性禽流感，依標準作業程序，臺南市動物防疫保護處執行37日齡黑羽土雞18,817隻之撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。今年迄今確診及撲殺禽流感禽場案例計44例（陸禽37場、鴨3場、鵝2場、水陸禽混養2場）。

防檢署籲請業者配合政府各項防疫措施，持續提高警覺，每日自主觀察場內家禽健康狀況，發現異常立即通報、即時處置，以利控制及防範疫病傳播，未依規定通報者，依《動物傳染病防治條例》規定撲殺動物不予補償且最高可處新台幣100萬元罰鍰。