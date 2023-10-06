和潤企業營收持續上揚九月再破紀錄 榮獲2023年外資精選台灣百強

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台灣汽車金融龍頭和潤企業(6592)今天(10/6)公告自結9月合併營收25.54億元，年增29%，已連續2個月站上25億大關，9月營收再破單月最高、歷年同期新高紀錄，累計今年前9月合併營收為209.88億元，年增26%，已超過去年營收的九成，今年全年合併營收有望挑戰歷史新高點！

以地區別來看，和潤企業9月台灣營收年成長31%，大陸營收年成長21%，各項業務均保持強勁成長動能。展望第四季，將進入傳統資金需求旺季，和潤企業將持續擴大分期業務版圖，致力於提供客戶更靈活、方便的資金解決方案，以滿足消費者對多元產品的需求。

和潤企業經營績效穩健成長，致力於為利害關係人創造最大效益，今年九月更榮獲台灣董事學會評選為「2023外資精選台灣100強」企業，從1,779家上市櫃公司脫穎而出躋身百強行列。此項評比模擬全球不同機構法人投資方法進行層層篩選，本次入選代表和潤在「市場表現、公司營運、永續績效及外國法人持股」四大面向均深獲青睞。

隨著全球法人機構與投資者對於ESG重視程度日益提升，和潤企業在永續治理上，持續接軌SASB、TCFD、GRI等國際準則。為響應全球2050淨零目標，和潤企業亦積極投入綠能事業，並提前五年於全台營運據點全面導入ISO14064-1溫室氣體盤查，並完成第三方查驗，展現其對永續發展的承諾。總經理林彥良表示，入選「2023外資精選台灣100強」不僅是對公司經營實力的認可，更是對和潤在ESG持續努力的肯定。和潤企業將繼續強化與利害關係人的聯繫，實踐ESG價值觀，成為社會邁向永續共好未來的最值得信賴的夥伴，為台灣企業和社會創造更大的價值。