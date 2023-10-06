帶領眾人 超馭想像 全新首創BMW i5純電豪華房車

歷經七個世代所淬鍊出的經典，不僅是超過50年的創新與突破，更是承先啟後的基石，打造出眾人引頸期盼的全新第八代BMW 5系列，以大膽突破框架的眼界，為豪華中大型房車級距注入顛覆思維，獻上首款全新BMW i5純電豪華房車，將BMW對未來的描繪融匯於其中，以全新BMW i5洞悉未來，駕馭夢想實現的開端。

在急劇變革與快速數位化的時代，BMW以創新精神與無窮無盡的創造力，透過更多層次的感官體驗、超越維度的思考方式與預見未來的互動邏輯從豪華品牌之中脫穎而出。身為全球最成功的Business Sedan中大型豪華房車，BMW 5系列以優異的駕馭樂趣及絕佳的舒適性廣受眾人愛戴，為了讓台灣消費者感受與德國同步的新世代科技與豪華饗宴，BMW總代理汎德於6月份正式啟動全新BMW i5純電豪華房車預售，導入BMW i5 eDrive40 M Sport與i5 M60 xDrive兩款車型，預售參考價分別為329萬元與485萬元，讓台灣消費者提前感受全新BMW i5所匯注的未來世代智慧科技，並從每一處細節預見全新BMW i5以新穎姿態擁抱變革，從全新BMW飾光水箱護罩、C柱Hofmeister Kink窗框折角上的專屬「5」字樣、BMW Operating System 8.5座艙介面結合全新QuickSelect快捷選單創造俐落直覺的使用者體驗、懸浮式曲面螢幕、旗艦級BMW座艙環繞光幕、AR擴增實境導航、豪華品牌中唯一的變換車道輔助功能與BMW手機數位鑰匙2.0，乃至於第五代eDrive超馭電能，為全新BMW i5 M60 xDrive創造出驚人的601匹最大馬力，0-100km/h加速僅需3.8秒，而最高582km*續航里程表現更藉由全新BMW i5 eDrive40M Sport完美展演，透過BMW i高速充電站僅需10分鐘即可補充156km的行駛里程，從10%充電至80%也僅需30分鐘，帶領消費者一探超越對手的感官體驗，以BMW科技薈萃重新詮釋大膽與突破的豪華與卓越。

全新BMW i5重新解讀了BMW引以為傲的駕駛導向設計，懸浮式曲面螢幕結合全新BMW Operating System 8.5，交織出了嶄新且邁向數位化的先進座艙佈局。

將近3米的軸距表現結合5系列首次導入的全景式玻璃車頂與Bowers & Wilkins頂級音響系統，為車室乘員圍繞出舒適愜意的起居空間。