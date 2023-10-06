自行車唯一逆風飛！明係前三季營收年增逾2成

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自行車專業組裝廠-明係（6804）集團雖受到客戶去化庫存影響，9月營收2.35億元，年減32.14％，不過，第三季受惠二個新客戶開始出貨貢獻營收，推升Q3單季累計營收8.04億元，年增率逾3％；前三季累計營收26.49億元，年增率達21.46％。

明係也是自行車族群前三季累計營收唯一逆勢增長的整車廠。法人表示，明係上半年EPS 2.78元，推估前三季EPS有機會上看4元。

明係表示，明係將產品定位在中高階自行車，前三季因為中高階產品的需求動能受到庫存去化因素影響較小，且明係高機動配合客戶自行車新年度車種轉換時期，調整出貨產品組合，滿足市場需求，這也是前三季累計營收能維持成長的重要關鍵。

法人表示，全球自行車產業今年普遍受到通膨、高庫存及升息等不確定因素影響，無論整車廠或是零組件廠，前三季營收表現普遍不如預期。業界預期，庫存已在持續去化中，最慢在明年第二季後，產業供需可望較趨穩定、客戶庫存將逐漸回到健康水位。

不過，第四季向是歐、美國家的冬天，客戶拉貨力道較弱，向是自行車產業的出貨淡季，加上明係去年第四季受惠疫情紅利出現的拉貨潮、營收基期墊高，在淡季更淡下，預期明係Q4營收將減少約3成左右。