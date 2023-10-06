全球首創外貼式防刮材質／全台最強抗UV 韓國高科技「U盾」品牌隔熱紙強勢進軍台灣 同步

尚騰汽車集團自成立以來，致力為車主提供高水準購車及用車服務的同時，更積極朝向多元化事業體的經營策略邁進，持續拓展旗下汽車事業相關版圖。尚騰汽車集團於今日(10/6)正式宣布：攜手國內知名汽車燈具大廠-堤維西集團關係企業（宇光企業）、國內汽車PDI倉儲物流大廠關係企業（升優國際）以及汽車百貨領導品牌「車麗屋」等國內汽車業界共同聯手，合資成立「尚宇先進應材股份有限公司」，正式進軍競爭激烈的台灣隔熱紙市場，並同步引進韓國E&B株式会社旗下新創品牌–全新「U盾」品牌隔熱紙（USHIELD），以創新的高科技特殊材料工法及領先全球的超強抗UV防曬科技等創新優勢，為國內車用隔熱紙及車體防護膜市場帶來革命性新

U盾隔熱紙於今日同步推出三款顛覆傳統的革命性創新產品，品牌旗下產品更獲得多項專利與國際認證，為國內消費者提供更多與眾不同的創新選擇與安裝體驗。U盾隔熱紙以創新技術研發出全新第二代「SKINEX UNIQ外貼式防刮汽車隔熱紙系列」，這款革命性的汽車專用車窗隔熱紙產品，僅需約10分鐘內即可輕鬆全車安裝完成。相較於現行隔熱紙施作工法，SKINEX UNIQ外貼式隔熱紙系列無需使用熱風槍反覆加熱烘烤，可讓技術人員完全不需要進入車內，直接以外貼方式在車外進行作業，進而節省可觀的時間和人力成本。這款獨家革命性產品也將於今年11月1日在美國「SEMA拉斯維加斯汽車零配件展」首次全球亮相，勢必為全球汽車隔熱紙帶來顛覆性的產業變革。SKINEX UNIQ外貼式隔熱紙主要產品特性包括：1.「自體修復能力」：SKINEX UNIQ隔熱紙所採用的TPU材料具有柔韌的物理特性，因此易於伸展並具備防刮和自體修復功能，而厚度更從2mil優化至4mil (註: mil密耳為度量衡單位，1 mil = 千分之一英寸)。2.「優異防水效能」：SKINEX UNIQ隔熱紙強大的防水性能得以應對惡劣的暴雨氣候，同時提供出色的撥水效果。3.「有效隔絕太陽熱能和阻擋紫外線」：SKINEX UNIQ隔熱紙可阻擋有害的紫外線達99%，從而保護我們的皮膚並防止因長期的日光照射導致車艙內部設備氧化變色。4.「更加節能環保」：透過有效降低進入汽車內部的太陽熱量達到節約能源，SKINEX UNIQ隔熱紙可有效降低冷卻車艙內部的耗能成本，讓車內冷氣系統更有效率。5.「玻璃保護」：SKINEX UNIQ隔熱紙在變幻莫測的天氣和意外事故發生當下，能夠利用材料本身物理特性提供強大的撞擊抵抗力，保護車內乘客安全。

全新U盾推出的「Ultra-S隔熱紙系列」堪稱是劃時代產品，最重要的產品特性是在UV紫外線穿透率儀器測量之下能展現出” 0%的UV紫外線穿透率(也就是幾乎100% UV Cut)”，擁有全台最強紫外線阻隔率，完美阻擋UVA以及UVB對皮膚的傷害，也是U盾品牌進軍台灣市場最重要的主力產品。尤其是UV紫外線波長介於300-410nm之間，但是絕大部分目前市售隔熱紙的UV紫外線阻隔性能只能於300-375nm的波長區間表現良好，而波長介於375-410nm 之間的紫外線隔絕率就大幅衰退；全新「Ultra-S隔熱紙系列」乃是利用最先進的奈米陶瓷塗層技術與特殊材料科技，可以在300-410nm的UV全區段波長中發揮全面的超強紫外線阻隔率，大幅提升防曬性能，堪稱目前市面上最強防曬性能的隔熱紙。而「Ultra-S系列」其低反光率的產品特性更可為駕駛人帶來極為清晰且舒適的駕駛環境。

誰說隔熱紙不能又時尚又搶眼? 全新U盾「獨家輕奢時尚多彩」Pink粉紅隔熱紙系列同步繽紛登場

U盾此次推出的新產品中，最搶眼且讓人驚豔的「輕奢時尚多彩」Pink 粉紅隔熱紙也同步繽紛上市。透過大膽卻優雅的粉紅色系讓傳統平淡無奇的隔熱紙，不再只是附著在車窗玻璃表面上漆黑一片的薄膜層。原來，汽車隔熱紙也能如此時尚有型！全新U盾「輕奢時尚」Pink粉紅隔熱紙系列運用品牌最新研發的”多層濺鍍變色膜料塗層”科技(Multi-Sputtered Chameleon)，在USHIELD研發團隊以精準分色技術和精密製程協作之下，完美呈現出搶眼的Black Pink 粉紅色系，U盾大膽放肆玩顏色的「青春多彩」系列產品，即將顛覆你對隔熱紙的所有認知！

今日的全新U盾隔熱紙品牌暨新產品發表會上，包括尚宇先進應材游仁鑫總經理、E&B株式会社李泰星(이태성)社長、尚騰汽車集團吳睿弘執行長、TYC堤維西交通工業丁正台資深副總、升優國際洪德郎董事長、山立通運林振龍總經理、東立物流翁吉村協理和鄭智誠協理…等經營團隊與眾多貴賓齊聚現場，共同為全新U盾隔熱紙品牌正式在台上市揭開序幕。

尚騰汽車集團執行長吳睿弘表示：「對於尚騰汽車集團來說，這次導入韓國高科技品牌全新U盾隔熱紙（USHIELD）是另一個嶄新的開始，象徵我們的汽車事業部門未來將能提供顧客更多元化的服務。這次能夠和台灣汽車產業界三大龍頭公司開啟合作契機，進而攜手和韓國E&B株式会社建立緊密的夥伴關係更是備感榮幸，未來 ”尚宇先進應用材料” 也將秉持深耕台灣汽車隔熱紙及周邊應用商品市場的目標而努力，提供品牌旗下一系列結合先進材料與創新防曬科技的新世代產品，相信全新Ｕ盾隔熱紙絕對能讓台灣消費者刮目相看。」