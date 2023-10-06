全新TUCSON L Shadow 限量登場

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

HYUNDAI品牌全球最暢銷的中大型休旅車TUCSON L，憑藉超越同級的產品競爭力”Lead前瞻科技”、”Luxury豪華舒適”、 ”Large大器車格”樹立國產休旅市場三大新標竿！繼先後導入1.6T汽油與Turbo Hybrid渦輪油電完整車系獲得國內市場好評之後，總經銷南陽實業今天(10/6)宣布推出全新TUCSON L Shadow，承襲一問世就讓車壇驚豔的全新外觀造型，賦予更有獨特品味Shadow Grey紳士風格，展現前衛不凡的視覺美學與駕乘體驗。全新TUCSON L Shadow正式售價109.9萬元，限量200台。

既是品牌最暢銷SUV美譽的TUCSON L，必定是品牌新科技首選。Shadow引擎動力搭載最新Smartstream 1.6 Turbo渦輪增壓缸內直噴引擎，內置全球首創CVVD連續可變汽門持續系統技術，使其動力性能表現傑出，180ps最大馬力與27kg-m的最大扭力，加上 7速DCT雙離合器自手排變速箱系統，對比同級更具效率、更順暢的加速操控，讓身為TUCSON L Shadow車主，動能隨時躍然充沛上路。而且不僅操控樂趣滿滿，燃油效率同樣進化達15.2km/L的平均油耗，滿足新世代消費者追求性能、不忘油耗的最佳夥伴。

全新TUCSON L Shadow特採專屬18吋雙色切削鋁圈。

底蘊本質以第三代N-Platform平整化底盤和低重心車體結構打造，不僅提供動態行駛時乘坐舒適感和穩定性，還為駕駛者提供流暢清晰路感回饋。此外，車體高比例運用AHSS先進高剛性鋼材，有效強化車輛動態的抗扭曲，更為意外時減緩撞擊受力，對車室內人員提供全方位的防護。

有別於一成不變的設計套路，TUCSON L搶眼帥氣新世代外觀設計，Shadow更多了專屬個性化識別細節，醒目的隱藏式飛翼日行燈，首搭紳士品味灰色系，點綴一道闇夜紅線條環繞其身，黑化後視鏡及車門把手、專屬18吋雙色切削鋁圈、車尾專屬銘版。遠勝同級最長2,755mm軸距大器車艙內，TUCSON L Shadow質感更升級，紳士風格專屬麂皮座椅、搭配金屬油門踏板及門檻飾條，更加凸顯先進次世代跑旅的氛圍。

前衛新穎的大膽設計、科技品味的內裝質感，還需搭配安全滿分的主被動科技，時時守護每一位乘坐家人。TUCSON L Shadow搭載高達18項的「HYUNDAI SmartSense」先進安全科技，多項同級唯一的FCW-JX對向來車路口安全偵測、FCA-JX對向來車路口煞停輔助、RCCA後方交通防撞輔助、BCA盲區碰撞避免輔助，甚至是具備LV.2等級的SCC智慧型主動車距維持(附Stop & Go)、LFA全速域車道維持輔助、LKA車道偏移輔助、FCA前方主動煞停輔助，抑或BCW盲區偵測警示、SEW安全下車警示和LVDA前車駛離提醒等，為你全面守護乘車安全。