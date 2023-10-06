統籌分配款達成逾9成 地方政府明年可望爽領第13次紅包

依財政部公布最新中央統籌分配稅款收入情形，截至9月底，累計實際收入新台幣3,277.59億元，達成率已逾93％；其中，普通統籌分配稅款達成率同樣超過93％，意味地方政府明年相當有機會獲第13次「紅包」。
檢視截至9月底各稅源執行結果，國稅方面，所得稅1,492.1億元、達成率近92.8％，貨物稅123.77億元、達成率79.5％，營業稅1,639.56億元、達成率96.2％。
至於地方稅的土增稅因受房市趨涼衝擊，收入僅22.16億元、達成率更僅54.3％，進度嚴重落後。
中央統籌分配稅款在所得稅、營業稅、貨物稅等國稅部分和地方稅的土增稅，依規定地方政府可取得其中94％，即「普通統籌分配稅款」。另外6％納入「特別統籌分配稅款」，支應地方政府緊急或其他重大事項，經報請行政院核定後播付。
截至9月底，普通統籌分配稅款累計實際收入3082.26億元、達成率93.39％，特別統籌分配稅款195.33億元、達成率93.88％。
普通統籌分配稅款會依據每年的通知分配金額，按12個月平均撥付給地方政府，如果當年度稅收執行情況良好，實收數超過預算數，財政部會在隔年1月中旬預算整理期間結束後，加發第13次「紅包」給地方政府。