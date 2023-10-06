國慶焰火10日中央公園登場 「2路段」車輛禁入

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國慶焰火10日將於台中中央公園登場，預估湧入人潮約15萬人左右。警方9、10日將針對中平路段、中清路段依現場人、車潮採機動管制並禁止車輛進入，同時開放洲際棒球場周邊重劃區道路路邊空間供民眾停放車輛後搭乘接駁車前往會場，呼籲民眾當日可多加利用大眾運輸工具。

為維護觀賞國慶焰火的品質且顧及市民便利與權益，台中市警察局第五分局針對進入會場道路部分，中平路段（經貿五路-大鵬路）、中清路段（經貿三路-文心路），將依現場人、車潮採機動管制並禁止車輛進入，同時開放洲際棒球場周邊重劃區道路路邊空間供民眾車輛停放，再搭乘接駁車前往會場。

中市警五分局建議焰火迷們多加利用大眾交通運輸工具及接駁車，避免趕不上國慶焰火，或是散場時無法順利離開。另，如遇中清路段壅塞時，中清路與文心路口將執行管制，民眾欲北上往中清交流道之車輛，請改走崇德路往國道4號豐潭線銜接國道1號；欲南下往市區之車輛則請左轉后庄北路改走崇德路前往市區。

中市警五分局提醒，會場周邊除創研22、26等停車場外，將不提供小客車集中停放場域，從國道1號、3號駕車前來的民眾請銜接台74線下崇德路匝道並進入洲際棒球場周邊停放車輛後，再搭乘接駁車進會場。機車族也應注意，會場周邊人行道均禁止停車，警方將會加強執法取締。

中市警五分局長陳松寅呼籲，國慶焰火會場周邊進行交通管制，請未搭乘大眾交通工具前來觀賽之焰火迷們「確實遵守標誌號誌行、依序行駛勿心急」、「馬路如虎口、確實禮讓行人優先行」。

另，台中市警察局豐原分局將在7日至10日針對國道1號豐原交流道南北向實施匝道儀控管制，豐原市區往豐原交流道北上的車輛由豐原大道八段、豐原大道七段接台13線三豐路往后里或國道4號后豐交流道，或於豐原區中正路與圓環西路口改道，由台13線圓環西路接三豐路往后里或國道4號后豐交流道。

至於豐原市區往豐原交流道南下車輛則可由台13線圓環南路接台3線中山路上台74線，或於豐原大道二段與豐南街口銜接豐原聯絡道上國道4號接台74線。另，豐原市區往大雅區可由西勢路接崇德路右轉雅潭路往大雅區；豐原市區往神岡區可由豐洲路或豐社路接大圳路往神岡區。