巧新9月營收7.07億元 同期新高

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受惠於主要歐、日等品牌車廠客戶在傳統暑休淡季後的拉貨力道，全球汽車輪圈領導廠商-巧新科技（1563）6日公布自結9月合併營收7.07億元，月增21.38％、年增33.58％，改寫同期新高；累計今年前九月合併營收55.73億元，年增15.75％。

巧新表示，受惠於豪華新車市場銷售穩健，加上終端品牌車廠持續去化積壓未交付的訂單及新車款上線，因而帶動公司業績增長。

巧新歐、日系超跑與豪華汽車品牌車廠主要客戶在暑休後，對於客製化輪圈的拉貨力道持續加溫。尤其來自JLR、BMW及Porsche等品牌車廠9月提貨量，讓巧新繳出連續8個月年增表現，挹注巧新雲林斗六廠稼動率持續保持滿載水準，有助於巧新9月營收7.07億元的關鍵因素。

巧新在積極發展業務的同時，仍持續落實ESG永續發展，福德巧新基金會攜手華山基金會，一同拋磚引玉，提供「在地老化」的老人社區照顧服務，及服務經費募集，更在中秋節前夕捐贈雲林縣572份中秋關懷禮。

基金會執行長黃冠昌，亦號召巧新員工們，響應一日志工，前往斗六、西螺、莿桐三個鄉鎮的孤老家，獻上中秋關懷禮及祝福，用實際的行動連結更多「善心」、傳遞有溫度的在地「愛心」、發揮台灣在地的「暖心」，帶領巧新員工落實企業社會責任，積極參與ESG倡議，並呼籲更多企業和大眾一同響應公益，用實際的行動傳遞愛與關懷，共同建設更美好的社會。

展望2023年第四季，巧新對於整體營運向上成長，深具信心。雖第三季適逢汽車產業傳統暑休淡季，短期影響營運成長表現，然從目前公司第四季預視訂單來看，目前歐系、日系品牌車廠的超跑與豪華車款的客製化輪圈需求，持續強勁，隨著主要客戶的拉貨力道增加態勢不變，可望挹注今年營收表現。

另一方面，在ESG浪潮趨勢下，巧新旗下再生鋁除供給生產鍛造輪圈，並依客戶核准進度，朝使用達50％的目標前進。巧新亦有2～3家客戶，積極洽談討論再生鋁銷售業務合作。

巧新看好隨著更多客戶對於再生鋁料的需求與應用，將推進公司朝2024年營收與獲利成長，並使庫存去化目標更進一步，創造未來營運全方位穩定健康發展。