宇隆9月及單季營收 創歷史次高

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

受惠於汽車、醫療產業客戶出貨暢旺，宇隆科技（2233）6日公布自結9月合併營收3.13億元，月增0.97％，年增13.64％；今年第三季合併營收8.98億元，季增12.93％、年增4.39％，創單月及單季營收歷史次高。不過，宇隆累計今年前九月合併營收24.73億元，年減5.26％。

展望第四季，宇隆期待第四季傳統汽車產業旺季的帶動，將有機會進一步助力宇隆汽車類客戶的拉貨力道提升，並對公司整體營運帶來正面的挹注。

宇隆指出，第三季單季營收，來自汽車、醫療類客戶營收比重，分別為76.89％及8.79％。其中，汽車類客戶主要是包括博世（BOSCH）、BorgWarner、聯合汽車電子等大廠，針對公司旗下汽柴油引擎、變速箱等系統的關鍵零組件拉貨力道增溫。

尤其，中國地區的需求，更是扮演驅動公司產品出貨量增加的關鍵。宇隆亦同步優化生產效率、調整產品結構，及嚴控各項成本費用等重要策略，以期在營收規模放大的同時，有機會遞出優於預期的獲利成績單。

據中國汽車工業協會統計，截至今年前八月商用車的銷量達256.8萬輛，年增16.4％，且內銷、外銷的銷量，分別年增13.4％及31.1％，可見伴隨著各項刺激購車優惠消費政策驅動下，帶動新車銷售市場整體呈現「淡季不淡」的市況。

同時，中國經濟揮別連5月收縮，9月中國製造業PMI為50.2，較上月上升0.5％，指數連續 4個月上升，顯示中國經濟恢復態勢趨好。