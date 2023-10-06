獎勵進口和專案進口並行 滿足需求穩定豬價政策有效益

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針對進口豬肉爭議，農業部6日晚間發出新聞稿指出，近2年因俄烏戰爭造成國際原物料、能源成本上漲，國際豬肉也受影響，自今年3月起國際豬肉價格大幅上漲，以致今年1到3月豬肉進口量較去年同期減幅近37％共11,059公噸，再加上國內養豬場亦因農業部投入2021年到2024年養豬百億基金計畫，補助養豬場改建豬舍等設施設備，國內養豬場5,893場中，陸續已有近3,000場養豬場投入改善，比例高達5成以上，由於改善時無法飼養，因此造成國內毛豬在養量比去年同期減少5千多公噸。

農業部說，由於今年1到3月進口豬肉量和國內毛豬在養量都減少共1千6百多公噸，為確保我國糧食安全及建立國內豬肉儲備機制，提供業者增加進口豬肉量之誘因以補充國內庫存，因此農業部責成畜產會透過限時限量豬肉進口獎勵措施，實施期間自今年5月起至9月止，受理申請到10月底截止，以每公斤6元補助進口業者採購、倉儲、管銷等費用，目標獎勵數量5萬公噸，透過短期進口挹注儘速補足國內安全庫存量，並提供進口豬肉供加工使用，將國產豬肉優先供應國內消費市場所需。

農業部強調，進口獎勵措施是限時、限量，以確保不會影響國產毛豬之產銷，也讓國內毛豬拍賣價格維持穩定，國產養豬業者也能安心改善設施設備，早日恢復正常產量。

實施獎勵進口是為了補足部分缺口，國內仍以國產豬肉供給為主，就今年1月到10月4日國產和進口豬肉（含可食部為）比例來說，國產豬肉占85.4％，進口豬肉以加拿大最多占5.4％，西班牙占3.5％，美國則是2％。

根據獎勵辦法，須於今年5月至9月進口且有銷售／加工事實才能申請，並非業者一進口就可獲獎勵，僅進口無銷售或加工者更不予獎勵。另畜產會目前正受理業者申請及審核中，皆尚未核撥獎勵金，業者申請獎勵時，更應出具完整銷售及流向證明才能申請，而非囤積在倉庫中，對滿足需求與穩定豬價方有助益。

農業部表示，實施進口獎勵措施迄今已展現成效後，今年1到8月的豬肉總進口量達到75,086公噸，與去年同期的71,862公噸相近，不只總量有達到政策目的，自4月起國內毛豬每月平均拍賣價格均穩定維持在綠燈區，豬農收益均獲得保障。

除了上述獎勵進口措施，農業部說，也透過中央畜產會辦理專案進口豬肉至少3,000公噸，以加速補足國內生產不足的缺口，自5月起至9月底止，已進口3,146公噸，包括西班牙2,137公噸及丹麥1,009公噸。

辦理獎勵進口後5月後整體進口數量確實有所提升，今年5到8月以加拿大豬肉占比最多達20,794公噸、西班牙豬肉9,043公噸、美國8,808公噸、丹麥3,439公噸、荷蘭2,249公噸。加拿大豬肉進口報關年均價每公斤約88.19元，西班牙130.45元、美國105.07元、荷蘭122.52元。

截至10月5日向畜產會申請獎勵的豬肉進口量共約5,186公噸，其中西班牙豬肉共約1千9百多公噸、加拿大共約1千8百多公噸，美國共約1千1百多公噸。目前實施期間已經結束，業者可陸續申請到10月底截止，因此上述資料持續更新中。因此，並非民代所稱專案進口1萬多公噸，而且還要等業者有實際銷售或加工事實，才能向畜產會申請獎勵。

針對近日有業者不實標示豬肉來源國的問題，農業部表示，一旦發現有業者造假，將不予補助或追回已補助款。

農業部強調，進口豬肉預算沒有從1,800萬變成3億元，外界混淆了中央畜產會執行專案進口3千公噸和獎勵進口上限5萬公噸兩個計畫，獎勵進口才有補助符合條件者每公斤6元。進口豬肉皆有衛福部食藥署，根據衛福部食藥署豬肉儀表板顯示，今年進口豬肉萊劑皆零檢出。

農業部說明，為了確保5月已進口的豬肉可以馬上釋出到市場，也不會因為7月才獎勵導致下訂時間太晚，7月以後才會到港，所以才要追溯到5月1日。