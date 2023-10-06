陽明交大前進金門 深耕教育共創在地永續課程

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國立陽明交通大學長期關心地方教育，深感偏鄉離島資源不足，為落實師資培育大學社會責任(師培USR)，達到在地深耕並培育優秀教師之目的，前進金門並以金門高中為基地學校，招募跨校、跨領域、跨教育階段的「議起向前GO」在地教師社群，並結合金門大學食品科學所針對高粱應用之專業，辦理在地增能講座，為社群成員以及中小學教師注入更多教育活水。

金大食科所老師楊楷民表示，高粱作物本身具有抗旱特性，在追求永續農業、友善環境的發展目標下極具前瞻性，同時也是金門製酒產業重要根基。而高粱為抗性澱粉、植物性蛋白及酚類化合物的良好來源，且無麩質特性深具營養機能訴求，但不宜直接烹煮食用，須以加工方式呈現，因而透過《高粱穀物於無麩質食品開發應用》、《永續再生-高粱酒糟的創新應用》兩場在地特色增能講座，帶領教師於實驗室體驗高粱米研磨、成分萃取與檢測，並以膨發機現場示範高粱米乖乖製作，也讓老師們親自體驗擠壓造粒實作高粱飯鬆。

陽明交通大學指出，新課綱強調情境融入教學，若教師能針對在地特色研發課程，對永續經營教學面會有極大幫助。為因應教育部明年起師資培育大學社會責任實踐計畫之先備計畫，今年下半年將分為三階段進行，第一階段已於9月初辦理，由陽明交通大學師資培育中心主任孫之元，率領團隊10名教授赴金門高中，推廣議題與數位融入概念，透過工作坊吸引在地教師組成社群；第二階段結合金大專業辦理社群教師在地增能講座；第三階段將持續辦理議題推廣講座，並導入數位學習與新興科技應用。

金門高中校長許自佑則表示，能以該校作為課程開發的教師社群基地，對在地特色教育發展深具指標意義，期望該校能以表率之姿，吸引地區更多願意長期耕耘的教師們投入，為金門的教育帶來新氣象，也為陽明交通大學新年度師培USR「在地深耕」、「長期陪伴」、「資源共享」、「實踐研究」、「人才培育」五大目標做足準備，共同攜手為金門的教育而努力！