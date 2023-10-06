台中四方電巴245線減23班次惹民怨 交通局已協調其他業者代駛

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台中市四方電巴6日針對245路線公布取消發車23班次，對大肚、烏日、霧峰地區居民造成極大不便，台中市議員曾威6日呼籲市府對四方電巴做出處置，並盡快調度其他業者支援該路線班次；交通局表示，目前已協調其他客運公司備妥緊急代駛機制，全力維護市民搭乘權益。

繼上月16日四方公司爆出無預警停駛事件，四方公司6日又公布取消發車資訊，針對245路往亞大醫院方向共取消10班次；往頂街（沙田路）共取消13班次。台中市議員曾威指出，近期收到許多民眾陳情，該區域大眾交通工具選擇已經不多，245號公車多次無預警減班、停駛，已嚴重造成大眾不便。

曾威表示，四方公司於今年4月中旬爆出財務問題，因對駕駛員拖欠薪資，造成許多駕駛員不滿、罷工，造成營運路線出現無預警減班、停駛，上個月四方公司再次因為拖欠司機薪資而造成的減班、停駛。呼籲市政府應該確保勞工應有的權利，對於四方電巴該行為做出處置，且盡快調度其他業者支援該路線班次，避免市民權益受到侵害。

四方公司向民眾致歉表示，原245路線有38班次，因延發薪資致20名司機員短缺，將盡速補足。交通局則表示，目前交通局已協調其他客運公司，並備妥緊急代駛機制，全力維護市民搭乘權益。另，市府已介入居中協調，於4日邀四方公司研議欠薪問題；該公司於會中釋出解決誠意，已於當日成功協調解決欠薪問題，避免發生罷工情事。

交通局也說明，嚴重漏班情形依契約規定及《公路法》77條開罰外，若該公司再有因欠薪導致駕駛員罷工而影響民眾搭乘權益，將依《公路法》第47條要求該公司限期改善，逾期不改善或改善而無成效，將收回該公司部分市區客運公車路線經營權。