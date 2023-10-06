為何補貼進口豬肉？ 農業部再扯「這原因」：補足安全庫存

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近2年因俄烏戰爭造成國際原物料、能源成本上漲，國際豬肉也受影響，今年3月起國際豬肉價格大幅上漲，以致本年1到3月豬肉進口量較去年同期減幅近37％，加上國內養豬場亦因農業部投入2021年到2024年養豬百億基金計畫，補助養豬場改建豬舍等設施設備，5成以上養豬場投入改善，改善時無法飼養，因此造成國內毛豬在養量比去年同期減少5千多公噸，農業部表示，因此才以每公斤6元補助進口業者採購、倉儲、管銷等費用，目標獎勵數量5萬公噸，並受理申請到10月底截止，盼透過短期進口挹注儘速補足國內安全庫存量，並提供進口豬肉供加工使用，將國產豬肉優先供應國內消費市場所需。

農業部表示，實施獎勵進口是為了補足部分缺口，國內仍以國產豬肉供給為主，就今年1月到10月4日國產和進口豬肉（含可食部位）比例來說，國產豬肉占85.4％，進口豬肉以加拿大最多占5.4％，西班牙占3.5％，美國則是2％。

而據獎勵辦法，須於今年5月至9月進口且有銷售或加工事實才能申請補助，並非業者一進口就可獲獎勵，目前正受理業者申請及審核中，皆尚未核撥獎勵金，業者申請獎勵時，更應出具完整銷售及流向證明才能申請，而非囤積在倉庫中，對滿足需求與穩定豬價才有助益。

農業部表示，實施進口獎勵措施迄今已展現成效後，今年1到8月的豬肉總進口量達到7萬5086公噸，與去年同期的71862公噸相近，不只總量有達到政策目的，自4月起國內毛豬每月平均拍賣價格均穩定維持在綠燈區，豬農收益均獲得保障。

除了獎勵進口措施，農業部也透過中央畜產會辦理專案進口豬肉至少3000公噸，以加速補足國內生產不足的缺口，自5月起至9月底止，已進口3146公噸，包括西班牙2137公噸及丹麥1009公噸。

針對近日有業者不實標示豬肉來源國的問題，農業部表示，一旦發現有業者造假，將不予補助或追回已補助款。