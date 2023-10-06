外電：RISC-V或成為中美科技新戰場

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路透6日報導指出，在美中科技戰爭的新戰線上，拜登政府正面臨來自一些議員的壓力，要求限制美國公司開發的一種在中國廣泛使用且不受限制的晶片技術，但此舉可能會顛覆全球科技行業的跨境合作方式。

報導指出，爭論的焦點是RISC-V（英文發音類似「風險五」），是一種開源技術，可以用作從智慧手機晶片到人工智慧（AI）高階處理器任何東西的關鍵成份。

包括兩名共和黨眾議院委員會主席、共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）和民主黨參議員華納（Mark Warner）在內的一些議員以國家安全為由，敦促拜登政府對RISC-V採取行動。

議員們表示，北京正在利用美國公司之間開放合作的文化來發展自己的半導體產業，這可能會削弱美國目前在晶片領域的領先地位，並幫助中國實現軍事現代化。這番言論視為一種要對RISC-V施加限制的努力。

美國眾議院中國問題特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）在一份聲明中表示，商務部需要「要求任何美國個人或公司在與中國實體就RISC-V技術進行接觸之前獲得出口許可證」。

報導指出，這種對RISC-V進行監管的呼籲是中美晶片技術之爭的最新進展。去年，隨著全面的出口限制升級，拜登政府告訴中國，將在本月更新限制。

蓋拉格說，中國共產黨正在濫用RISC-V，以繞過美國在設計晶片所需智慧財產權方面的主導地位，美國人不應該支持有助於削弱美國出口管制法的中國技術轉讓戰略。

他還希望美國工業和安全局（Bureau of Industry and Security）採取行動，如果不能實現這一目標將尋求立法。該機構是美國商務部負責監督出口管制法規的部門。

報導還提到，中國華為的高層們認為，RISC-V是中國在開發自己的晶片方面取得進展的支柱。

報導指出，如果拜登政府按照立法尋求的方式監管美國公司參與RISC-V總部位於瑞士的基金會，此舉可能會使美國和中國公司在開放技術標準上的合作複雜化，還可能給中國追求晶片自給自足，以及美國和歐洲製造更便宜、更通用晶片的努力製造障礙。