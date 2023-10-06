首屆全國星光青少年創作音樂賽 帶動校園原創音樂創作潮流

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由勤益科大與相信光投資股份有限公司共同主辦的「Let’s Party第一屆全國星光青少年創作音樂大賽」，預計10月29日登場，預期將有近50組選手報名，總獎金高達20萬元！

勤益科大校長陳文淵與相信光董事長陳國定今（6）日共同宣布，星光音樂祭活動10月29日下午1點開始，現場有近30攤小吃、文創市集設攤，預計12組參與原創音樂總決賽；入夜後的晚間音樂會，由知名樂團 Recall、冰球擔任表演嘉賓，邀請全台大小朋友一起來享受音樂、美食，一起開Party狂歡！

本次評審團由民視鳳凰藝能總經理趙善意、知名音樂人嚴子貿 (Ed老師)、小樂老師，新加坡藝術家黃義會共同組成，實力堅強、面向多元，預估會有近50組選手報名，總獎金高達20萬元，並新增新住民、原住民獎項。

勤益科大校長陳文淵表示，3年來國人飽受疫情所苦，被迫在家裡隔離上班上課，人與人之間的交流減少造成疏離感，因此這次音樂祭希望帶給大家歡樂、自由不再受到拘束的快樂氛圍。

活動執行長賴慕芬表示，活動廣邀原住民、新住民音樂人報名參賽；主視覺以復古畫風呈現，不規則色塊的方式呈現躍動的音樂感，再透過畫面中的三位角色帶出音樂祭的氛圍感！

評審嚴子貿表示，今年的學生音樂創作，呈現出高度多元和令人驚艷的音樂風貌，涵蓋了 MC Rapper、Funk、Blues、Pop Rock，甚至包括 Death Metal 等多種音樂風格；柬埔寨新住民學生張愷倫，以國語和台語創作歌曲，生動地描述了他在台灣的生活歷程，感恩曾經幫助過他的人。

評審老師小樂表示，無論收音、混音、剪輯與演唱都已達專業出版水準，可觀察到學生的音樂創作相較於過去，更能夠運用數位軟體工具，創作風格跨足至嘻哈、電音、搖滾等各種曲風，且表達完整。

共同主辦單位相信光董事長陳國定表示，團隊一直希望回饋社會藝文與教育，很感謝國立勤益大學校長陳文淵，舉辦一個鼓勵年輕學子的音樂原創大賽，更廣納原住民跟新住民的原創精神，團隊有幸能参與這次這人文教育活動。