老酒銀行金庫大門限時開啟「大摩BELLAVITA璀璨奢展」華麗展開總價值破三千萬珍稀老酒一次現身

有「老酒銀行」美譽的「大摩單一麥芽威士忌」，180多年來始終以勇敢、不凡的精神打造頂尖威士忌，在全球各大拍賣會創下嶄新紀錄，2023年，大摩在世界銷售市場排行第一的台灣，蓋起一座前所未見「超巨型大摩老酒銀行保險櫃」，於台北奢華核心BELLAVITA中庭進行為期19天（10/7-10/26）的「大摩BELLAVITA璀璨奢展」，展出總價值超過三千萬珍稀庫藏老酒！並發表首度曝光全球限量150套、台灣僅獲3套的【大摩奧藝桶藏系列單一麥芽蘇格蘭威士忌-2023雪莉桶版】珍稀名酒。展覽過程包含深度主題式劇場沉浸體驗「大摩尊榮品酩」、一次包含全新限量上市的大摩璀璨18年2023 EDITION等四種酒款。從榮耀到創新，邀請所有品酩收藏家一起見證大摩老酒銀行的不朽傳奇。

參加「大摩尊榮品酩場」的消費者可獨家進入金庫品味三款珍稀大摩，包含「大摩15年」、「大摩亞歷山大三世」及今年剛上市首批便搶購一空的「大摩璀璨18年2023 Edition」，其風味有微苦巧克力、柑橘、果乾和奶油太妃糖，點亮了邁入老酒的成熟品味，踏入一滴都不能浪費的奢華殿堂，獻給人生的每個璀璨時光。「尊榮品酩場」最後特別安排有驚喜橋段，會從中所有來賓中抽出一會幸運者，該幸運者可以獲得一杯要價不斐的大摩限量絕版老酒，作為活動的最後高潮！金庫內有360度環形鏡空間供沉浸體驗，結合視覺和音樂，加強五感體驗。專人引領品味，在金庫的光影中，細細品味大摩的歷史與輝煌。

總代理尚格酒業董事長奚大寧表示，大摩被譽為世界最尊貴的威士忌品牌，過去十多年屢創拍賣紀錄。「大摩BELLAVITA璀璨奢展」展出多款珍稀酒款，其中展出有2010年突破六位數的大摩64年「Trinitas」和《金牌特務》中「一滴都不能浪費」的大摩62年，它在2017年於佳士得以約新台幣350萬元成交，更在2020年在蘇富比以2瓶合拍個約新台幣1,013萬元落槌，短短3年的驚人漲幅；經典傳奇之外，展覽更包含近年推出廣受矚目的限定品項，如2022年推出的「The Dalmore Decades 大摩鎏金時代」、由多方藝術家打造的「Luminary 築光大師系列-The Rare」，以及2023限量發行的「大摩璀璨 21 年單一麥芽蘇格蘭威士忌-2023版」和「大摩璀璨 30 年單一麥芽蘇格蘭威士忌-2023版」兩款高年份的限量珍稀酒款，經時間淬煉，其風味精緻優雅並富有高度藝術性，在2023一上市就受到全球威士忌愛好者和蒐藏家的矚目與搶購，皆為本次特展的奢華亮點。

預計將推出四個版本的【大摩奧藝桶藏系列】，第一版【大摩奧藝桶藏系列單一麥芽威士忌-2023雪莉桶版】分別有26年（González Byass 2002年份雪莉桶）、28年（González Byass 30年Matusalem雪莉桶）以及43年（González Byass 30年Apostoles雪莉桶）大摩單一麥芽威士忌，三瓶珍稀酒瓶頸部的紅色皮革上，都印有相對應的酒款編號。全球限量150套，台灣僅爭取到三套的配額，每套建議售價新台幣128萬。圖/尚格酒業提供

「大摩璀璨18年單一麥芽威士忌2023版」，在BELLAVITA「大摩璀璨奢展」展現其風采，歷經18年緩慢熟成，這支酒在美國波本桶、西班牙頂級酒莊González Byass獨家簽約的30年珍貴 Matusalem Oloroso雪莉桶中長時間陳年，充滿濃郁奶油太妃糖、水果葡萄乾風味，又在其中透露出大摩基因——微苦巧克力與英式柑橘果醬，值得獻給人生的每個璀璨時光。圖/尚格酒業提供

特展現場除了展出在馳騁拍場的頂尖老酒，更有全新高端威士忌收藏標、首度曝光的【大摩奧藝桶藏系列單一麥芽蘇格蘭威士忌-2023雪莉桶版】。結合大摩首席釀酒師 Richard Paterson和總製酒師 Gregg Glass 長年悉心呵護與精湛製酒工藝，「大摩奧藝桶藏系列」旨在展現不同橡木桶所賦予特有的風格，預計將推出四個版本，今年推出第一版「2023雪莉桶版」，特選合作超過百年以上的西班牙頂級雪莉酒莊 Gonzalez Byass 高年份珍稀雪莉桶，隆重揭開此系列的首要序幕，【大摩奧藝桶藏系列單一麥芽威士忌-2023雪莉桶版】以義大利手工皮革巨擘AB Florence製作精美展示盒，完美呈現三瓶如「雪莉桶三重奏」珍稀逸品的尊貴價值，分別有26年（González Byass 2002年份雪莉桶）、28年（González Byass 30年Matusalem雪莉桶）以及43年（González Byass 30年Apostoles雪莉桶）大摩單一麥芽威士忌，在酒瓶頸部的紅色皮革上，印有相對應的酒款編號。全球限量150套，台灣僅爭取到三套的配額，每套建議售價新台幣128萬。

1878年，Mackenzie家族開啟大摩酒廠的經營歷史，從此，每一瓶大摩單一麥芽蘇格蘭威士忌得以自豪地將「12支鹿角的鹿首皇室徽章」做為永世傳承的品牌圖騰。「大摩璀璨奢展」將這段歷史與蘇格蘭博物館高達12呎、寬17呎的傳世名畫《雄鹿之死》復刻版帶來現場，該畫作是蘇格蘭國家畫廊最大的典藏，描繪1263年麥肯錫家族首領拯救國王的英勇事跡，因而獲得「12叉鹿角的鹿首」的皇家徽章。藝術愛好者可參加專人導覽場次，細緻欣賞這部曠世之作。

大摩BELLAVITA璀璨奢展(10/7 (六)–10/26 (四))

地點：BELLAVITA 寶麗廣場1F中庭(台北市信義區松仁路28號1F)

活動報名連結：https://www.accupass.com/event/2308281739227311973220

（工商時報提醒您 禁止酒駕 未成年請勿飲酒）